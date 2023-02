Luisa Fernanda de First Dates: "La cita fue peor de lo que se vio"

A finales de enero se emitió en Cuatro la que ha sido considerada con una de las citas más tensas del programa 'First Dates'. A Luisa Fernanda, una joven médica de 27 años, la emparejaron con Med, de 27 y que se autodefinía como "perfeccionado y escatimado". La cita fue de mal en peor y ahora ella ha publicado en la redes sociales un vídeo explicando que "la cita fue peor de lo que se vio en televisión".

En un primer vídeo esta joven doctora se muestra con su bata blanca y la beca que demuestra que se ha graduado en Medicina, bromeando sobre que esta es la única forma en la que la reconocerían como la profesional que es. "Si no me pongo todo esto -añadiendo que se ha dejado el fonendo en la consulta -, la gente no me cree por mi personalidad y mi forma de ser, lo cual me parece muy feo".

"Los médicos somos de todas las formas, de todos los colores y de todas las personalidades, lo cual es muy guay", ha asegurado la joven. En la cita, Med puso en duda que Luisa fuera realmente médica porque se había mostrado alegre y no había hablado con términos científicos. "Fue más difícil que un examen de la carrera", dijo en su momento Luisa Fernanda.

"Yo fui con la mentalidad de pasármelo bien, de conocer a alguien, y si cuadra bien y si no, también, pero veo que no todo el mundo tiene la misma mentalidad que yo" explica en el vídeo la doctora, que añade: "Estábamos en un programa de la televisión nacional, lo iba a ver España y hay que ser respetuoso y mostrar maneras, lo básico". La joven, haciendo acopio de esa idea de respeto, no quiso levantarse y abandonar la cita pese a que no le faltaban ganas. "Intenté hacer la cena lo más amena posible, pero llegó un punto en el que estaba asqueada y enfadada. Los dos queríamos que se terminara la cita, pero yo no sabía qué hacer, no nos dieron explicaciones de qué hacer en esa ocasión".

"Por alguna razón, el tío no quería parar la cita", relata Luisa Fernanda, por lo que ella tomó cartas en el asunto: "Pedí que nos trajeran la cuenta porque él no lo hacía. Después, me la pagó, pero lo hizo para quedar bien", ha asegurado la doctora, que ha prometido a sus seguidores contar más detalles sobre esta cita en futuros vídeos.