¿Qué es la materia oscura?

La materia oscura se denomina así porque es materia que no interacciona con el campo electromagnético, por lo que no se puede ver. Las partículas que componen la materia oscura no absorben o emiten luz, lo que provoca que no puedan ser detectadas por observación de la radiación electromagnética y que, en consecuencia, sean transparentes.

Si no se puede ver, ¿cómo sabemos que existe? Aunque no la podamos observar a simple vista, sí que pueden verse los efectos que produce en los objetivos visibles. Se cree que la materia oscura podría ser la responsable de ciertos movimientos inexplicables de estrellas entre galaxias.

Los científicos estiman que la materia oscura corresponde al 23% de la materia total del universo. Fue el astrónomo Fritz Zwicky en 1933 quien propuso este término, al darse cuenta de que había evidencia de una "masa no viable" que influía en el espacio. Más tarde, se ha podido confirmar la presencia de esta materia a través de otras observaciones, como la velocidad de rotación de las galaxias o la gravedad. Muchas veces, el comportamiento predicho de las galaxias se ve alterado sin razón aparente, excepto por la posibilidad de que exista una cantidad de materia no observable ejerciendo una modificación gravitacional sobre la materia visible.

Composición de la materia oscura

La composición de la materia oscura se desconoce, aunque hay dos teorías que tienen mayor peso. Según explican en el blog de la NASA, algunos científicos creen que pueden ser objetos normales como gases fríos, galaxias oscuras o halos compactos y masivos (agujeros negros y enanas marrones). Otros científicos creen que la materia oscura puede estar compuesta de partículas extrañas creadas en las primeras etapas del universo como axiones, partículas masivas débilmente interactuantes (llamadas WIMPs), o neutrinos.

Utilidad de la materia oscura

Entender la materia oscura es clave para predecir el futuro del universo. Dependiendo de la cantidad de materia oscura se puede saber si el universo es abierto y continúa expandiéndose, si por el contrario es cerrado y se expande hasta un punto y luego colapsa o si es plano y se expande hasta alcanzar el equilibrio.

Energía oscura

No hay que confundir la materia oscura con la energía oscura. Esta última es una forma de energía presente en todo el espacio del universo que no interactúa con ninguna de las otras fuerzas fundamentales del universo, de ahí su nombre. Se cree que cerca del 70 % de la energía-materia del universo es de este tipo. La materia oscura junto con esta energía oscura componen prácticamente el 95% del universo, aunque aparentemente no están relacionadas.