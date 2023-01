"A comprar ropa en rebajas hay que ir como al supermercado, con una lista"

Las rebajas pueden entrañar un juego psicológico con uno mismo entre las numerosas tentaciones en forma de precios asequibles y la resistencia al dispendio.

La cosa puede agravarse cuando hablamos de ropa, un terreno en el que caer en el capricho finalmente inútil está la orden del día incluso fuera de este periodo.

"La actitud ideal -sostiene la estilista Paula Amoretti- es la de comprar con intención y no con emoción". Decirlo es fácil, pero, ¿cómo resistirse a ese flechazo súbito cuando, además, está al 50%? Amoretti recurre a un truco que, en realidad, es un gesto cotidiano: hacer una lista con las necesidades. O por lo menos, ir con ella en la cabeza. De la misma forma que vemos natural comprobar qué tenemos y nos falta cuando compramos en el supermercado, ¿por qué no hacerlo a la hora de salir de rebajas a tiendas de moda?

Igualmente, Amoretti ve útil marcarse un presupuesto previo. O aplicar el siguiente truco: "Siempre animo a dividir el precio de la prenda que tenemos entre manos entre la cantidad de veces que la vamos a llevar. Muy a menudo, lo que nos cuesta una prenda no es exactamente su precio, sino si la amortizamos. Una camiseta de Primark de 9 euros que no vas a llevar es gastar, un abrigo de 200 que no te lo quitas es invertir".

La estilista Paula Amoretti. Oliver Duch

Sin salir del plano puramente económico, la OCU advierte de que hay que fijarse en que lo que se va a comprar tiene, junto al precio rebajado, el original, o bien indicar de forma clara el porcentaje de la rebaja. Ese producto debe haber formado parte, además, de la oferta habitual de la tienda durante al menos un mes, y si tuvo varios precios el menor será el de referencia. Su calidad además no debe variar.

El consejo de Amoretti de mantener la cabeza fría no implica, a su juicio, que no nos podamos dar un capricho. De hecho, la estilista anima a ello: "En rebajas es mucho mejor apostar por marcas que habitualmente son más caras antes que por el 'low cost' y también atreverse a comprar a buen precio alguna prenda más arriesgada o que habitualmente no añadimos al armario". "Es importante distinguir entre el 'lo quiero' y 'lo necesito'", precisa y añade: "No pasa nada por darse un capricho, para eso están las rebajas, lo importante en todo caso es ser consciente de ello, no dejarse llevar".

De la misma manera que Paula aconseja hacer un repaso previo del armario antes de salir de rebajas también cree que conviene ser conocedor de las tendencias, ya sea tanto para seguirlas como para no caer en las más perecederas. En este sentido, Paula cree que el hecho de que muchas tiendas tengan "píldoras" de nuevas tendencias de continuo hace que podamos comprar en estas fechas una prenda que podremos seguir llevando en la nueva temporada.

Amoretti avisa también de una circunstancia que, quizá por obvia se olvida a menudo: el clima del lugar en el que vivimos. "Aunque eso está cambiando algo, en Zaragoza apenas hay entretiempo así que, ¿por qué gastar en prendas para esta época del año que apenas vamos a llevar?".