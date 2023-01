Arranca un Pingüinos 2023 que se espera "épico" tras recuperar la normalidad

Este jueves ha dado comienzo en Valladolid una nueva edición de la concentración motera 'Pingüinos', que se espera que sea "épica", una vez se ha podido recuperar la total normalidad tras la pandemia, ya que se esperan alcanzar los 40.000 participantes.

De ahí que la organización se haya volcado en una programación para todos los gustos, que incluye el musical 'We love Queen', que se prevé va a ser el plato fuerte, por el éxito que ha obtenido durante su gira, pero que también da voz a grupos locales, y protagonismo a los jóvenes, con la actuación de 'La fuga' y a los no tan jóvenes, con el grupo que rinde tributo a Miguel Ríos, 'Rock and Ríos Band'.

Concentración motera de Pingüinos que este año celebra su 40 edición NACHO GALLEGO

El portavoz del Club Turismoto, responsable de esta cita motera, José Manuel Navas, ha asegurado que, en esta primera jornada "la asistencia está siendo como si ya fuera viernes", lo que hace vaticinar una edición exitosa "con mucha gente con ganas de recuperar sensaciones, de volver a abrazar y a disfrutar, ya sin restricciones".

También hay espacio para contribuir a mejorar la sociedad, a través de acciones como "Cuidamos a tu paquete", que busca proteger a los acompañantes de los pilotos en las motos -a los que se denominan paquetes-, o el punto violeta, dirigido a mujeres que puedan verse afectadas por cualquier comportamiento inadecuado durante la concentración.

En este sentido, Navas ha advertido que espera que "no haya nadie que tenga que acudir a este punto violeta, porque el colectivo de moteros es muy respetuoso, y debe demostrar que es más feminista que las mujeres, cuidarlas, respetarlas y protegerlas".

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, junto a una gran parte de la corporación municipal, ha acudido a esta cita "ineludible" para la ciudad ya que "se ha convertido en seña de identidad de Valladolid", y que además, en su XL edición, "puede desarrollarse en un ambiente de total normalidad, una vez se ha superado la pandemia".

Mientras iban llegando los participantes de la reunión motera, como Jesús Mérida, que ha cubierto "más de 800 kilómetros desde Ceuta para volver a disfrutarla", Puente ha querido "hacer memoria" respecto a lo acontecido en estos 7 últimos años en 'Pingüinos'.

"Por aquel entonces, la concentración estaba en la UVI, y se celebró la 'Fiesta de la Moto' para mantener esa llama, que se fue avivando a través de la gestión institucional, proporcionando una ubicación estable, en la que se van haciendo mejoras, y que ha hecho que siga sin tener techo ni límites, porque en unos años, podrá ser aún más numerosa", ha precisado el edil.

En su opinión, y tal y como han corroborado participantes como Iván Alonso y Álvaro Arroyo, del club 'Friends Cenachero', que acumulan años en la concentración motera, "es una experiencia y una aventura muy bonita de vivir, en la que prima la amistad, el compañerismo y el compartir el momento, porque si hay algo que nos ha enseñado la pandemia es que hay que vivir cada instante, y Pingüinos simboliza esto al máximo", ha dicho.

El objetivo es que, tras las obras de rehabilitación del Círculo Campestre "esta zona se convierta en un espacio de ocio juvenil, en el que ya hay conciertos, festivales y, una vez recuperado ese otro lugar emblemático de la zona, pueda acoger también campamentos".

Por tanto, las inversiones en lo que se empieza a conocer como "Ciudad Pingüinos" o el "Nido de Pingüinos", comenzarán "a tener cada vez más retorno, de ahí que sea importante seguir dotándolo de mejoras en servicios e infraestructuras", ha añadido Óscar Puente.