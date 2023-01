El alcalde que se presenta en tu casa para cenar e invita al postre

Todo empezó el pasado mes de octubre con un mensaje en Twitter en el que adjuntaba su número de teléfono: "Quiero cenar en tu casa. Quiero hablar contigo y con tu familia sobre las cosas de Xirivella... Sin temas restringidos, de tú a tú. Si quieres cenar conmigo, llámame o envíame un WhatsApp" . Y desde entonces, Michel Montaner, alcalde de esta localidad valenciana de 31.000 vecinos, ha visitado una treintena de hogares y tiene el calendario de cenas completo hasta marzo. Con 'Yo pongo el postre', como ha bautizado Montaner, de 57 años, esta iniciativa de la que se ha hecho eco el diario británico 'The Guardian', el regidor quiere poner la oreja a las preocupaciones, las propuestas y las críticas de sus convecinos, tomar el pulso a la calle compartiendo ese espacio tan privado como puede ser un comedor familiar, y tejer así la base del programa electoral con el que se presentará a la reelección en las municipales de mayo por el PSOE. Entre bocado y bocado ya ha anotado algunas como transformar la piscina de verano en una piscina lúdica con toboganes, construir un auditorio más grande o ampliar el gimnasio municipal con más máquinas. La llegada del metro para enganchar Xirivella, a unos siete kilómetros de Valencia, con todo el área metropolitana y el desarrollo del PGOU han sido otros temas 'estrella'.

Montaner se encarga de endulzar las cenas llevando el postre, una tarta de frutas o de chocolate o dulces de nata que compra en pastelerías locales y que paga su partido. El alcalde no se guía por las afinidades ideológicas para elegir a sus anfitriones, de hecho suelen ser desconocidos. Le llaman directamente o contactan con él por guasap y cierran la cita para cualquier día de la semana, de lunes a viernes, sobre las nueve de la noche. "Toco el timbre de su puerta y me presento: 'Hola soy el alcalde'. Voy solo, sin escoltas, ni asesores, solo con mi postre", cuenta. Y añade: "La verdad es que nunca sé a qué casa voy a entrar, puede que sean familias de ideologías muy distintas, pero lo que me he encontrado siempre es una gran humanidad".

Montaner les insiste que no se compliquen, que él con una ensalada o un bocadillo va que arde, pero se ha encontrado con que le han agasajado con menús más propios de Nochebuena y mesas surtidas de deliciosas viandas. "Me han preparado un solomillo de cerdo Wellington que no había probado nunca y estaba riquísimo. También he estado en casa de vecinos ucranianos y búlgaros, que elaboraron platos típicos de sus países. La gente es muy generosa y hospitalaria y sacan lo mejor que tienen, dice el regidor, que no puede olvidar la tortilla de patatas "con una aceite de Jaén espectacular" que le prepararon Manoli, Toñi y Ana en su visita.

Pero más allá de los manjares, lo que más valora Montaner es la confianza que se genera a medida que avanza la cena. "Lo mejor es cuando ese muro de la distancia entre el político y el ciudadano se derrumba y la gente te dice lo que piensa de verdad". A veces la velada se ha prolongado más allá de la medianoche y en el transcurso de esas tres o cuatro horas no solo le proponen actuaciones que seguramente no le contarían entre las frías paredes del despacho oficial. También surgen confidencias de un lado y de otro. "La gente se abre y te habla de sus problemas personales o familiares, de la preocupación por los hijos, y bueno... yo también les cuento mis cosas.

Montaner quiere que esas charlas relajadas y sin cortapisas le ayuden a confeccionar el programa electoral. "La cena y la tarta es algo simbólico, realmente de lo que se trata es de hablar con ellos y escuchar sus propuestas".

De todas las experiencias guarda un grato recuerdo de un grupo de chavales de entre 19 y 23 años que contactaron con él y le pidieron un encuentro. "Los políticos tenemos dificultades para conectar con los jóvenes y me quedé muy sorprendido con esa llamada. Como eran de diferentes familias, fuimos a un bar y allí estuvimos hablamos de todo, pero fue muy gratificante ver que les preocupa su pueblo y eso es fantástico, porque ellos son el futuro de Xirivella".

De momento nadie se ha arrepentido de la invitación y le ha dado con la puerta en las narices y ninguna cena ha acabado de mala forma. Todo lo contrario. "El otro día la hija pequeña de una familia me había preparado un dibujo. Otra vez en una casa 'escondieron' las mascotas porque pensaban que me podían molestar... ¡pero si a mí me encantan los animales, 'anda, deja que salgan y vengan por aquí', les dije".

Y, alcalde, con este panorama tan crispado en España, ¿qué político nacional le gustaría que le invitara a cenar a su casa?¡Cualquiera! Esto lo tendrían que hacer todos los alcaldes y alcaldesas de España y del mundo. Reduciría la tensión y la gente realmente conocería a sus representantes rompiendo esas barreras. El contacto real con el ciudadano, el contacto familiar, el no estar en el despacho todo el día, pisar la calle... eso está en nuestra mano. Ahora estamos preparando otra iniciativa, 'Dímelo con el guasap' para escuchar las propuestas de los electores y poder llegar a mucha más gente que con las cenas.

El pelotazo de 'The Guardian'

Michel, que cumplirá 58 años este mismo mes, nació en Francia (de ahí su nombre) y es hijo de inmigrantes valencianos (su padre, Miguel, es de Xirivella y su madre, de Mislata). Es padre de dos hijos, de 19 y 15 años, que le perdonan que lleve meses saltándose las cenas familiares. "Ellos saben que lo hago por el pueblo. Además están encantados con que salga últimamente en los medios", confiesa entre orgulloso y algo ruborizado.

Y es que a raíz del reportaje en 'The Guardian', uno de los periódicos más influyentes del Reino Unido, no ha dejado de recibir solicitudes de entrevistas de radios y televisiones. "Me han llamado valencianos que viven en Inglaterra y que me dicen 'Oye que están hablando de un alcalde español en la tele y ¡eres tú!'. y para mí eso, que se hable de España para bien, es un orgullo", afirma, algo abrumado por el alcance de su iniciativa. "Jamás pensé que iba a tener esta repercusión. Yo solo quería ser cercano", señala.

Montaner mantiene abierta su agenda de cenas. Su teléfono está en el mensaje de Twitter con el que pidió a sus vecinos que le abrieran sus puertas que él se encargaba de convidar al postre. Por cierto, en todas las cenas tiene una máxima. No pedir el voto. Esta noche le toca cita con el párroco del barrio de la Luz, al otro lado del río Turia, que cruza Xirivella. Seguro que sus propuestas van a misa. En todo caso "como solo seremos dos llevaré una tarta pequeñita", concluye el alcalde.