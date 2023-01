Daniela Santiago, actriz: "Con la ley trans no me habrían echado del colegio"

El día que el Congreso aprobó la ley trans, Daniela Santiago se fue a merendar con sus padres, "mis pilares, los que siempre me han apoyado". Mujer hecha a sí misma, y nunca mejor dicho, esta malagueña de 40 años ha sido chica Almodóvar, ha triunfado interpretando a La Veneno, ha concursado en MasterChef Celebrity... Y el 6 de febrero se subirá al escenario del madrileño Teatro Marquina con un montaje de pura improvisación titulado 'Conejo blanco, conejo rojo'.

Creo que no le dan el texto de la obra hasta que está frente al público.

Sí, y estoy un poco cagada, la verdad. Porque pienso que la improvisación es para los grandes y yo me siento una recién llegada. Pero soy una atrevida y he dicho 'p'alante'. Espero salir viva de ahí, ja, ja, ja...

¿Contenta con la aprobación en el Congreso de la ley trans?Me siento feliz por todas mis compañeras, por todos los niños y niñas trans que van a tener una infancia normal. Porque esto no es un capricho. Y está muy bien que nos respalden, aunque tendrían que haberla aprobado hace mucho tiempo. Nos han tenido la cabeza loca: ahora sí, ahora no...

Le ponían muchas pegas.

Y no lo entiendo. Que Carla Antonelli, para mí un referente, se haya tenido que ir de su propio partido es vergonzoso. Por suerte hemos contado con el apoyo de Irene Montero, que es supermaravillosa y nunca ha dejado de creer en la ley. A Irene yo le haría un monumento. Gracias a ella dejaremos de ser ciudadanos de segunda.

¿Cuál es su historia?Yo empecé mi transición con 14 años y no me llamaba ni trans ni trons ni nada de eso. Luego me hice mi cambio de sexo porque quería ser una mujer y dejar la palabra trans escondida en el armario. Más tarde vino la serie 'Veneno' y con ella creció la lucha por la ley trans, para ampararnos un poco a todos. Espero que sea firme, que no se pueda mover.



¿Su infancia habría sido distinta de haber existido esta ley?

Por supuesto. Yo ya sabía que era una mujer desde que tengo cuatro años. Se lo decía a mi madre: 'Yo quiero ser una niña'. Claro que habría cambiado mi infancia porque me hubiesen podido respaldar en el colegio y no me habrían expulsado por tener pecho.

¿La expulsaron por ese motivo?

Sí, sí. Tenía 16 años. Estaba terminando la ESO y no me dejaron porque con el pecho era un mal ejemplo para mis compañeros y no lo permitían. Claro que me hubiese cambiado la vida. Hubiese podido terminar mis estudios y habría tenido una vida normal, como la que yo habría querido llevar.

¿Su vida no es la que deseaba?

Es maravillosa porque soy una curranta. Pero si esa ley hubiese estado aprobada hace años, no me habrían echado del colegio y habría estudiado, por ejemplo, abogacía. En cambio tuve que ponerme a estudiar peluquería y maquillaje... La vocación de actriz siempre la he tenido, pero es un oficio inestable.



¿Le costó conseguir que la reconocieran como mujer?

Hasta que no me hice el cambio de sexo a los 22 años no me reconocieron en el DNI (Documento Nacional de Identidad) como mujer. Y para eso tuve que ir con un médico forense al juzgado para que verificase que era verdad que me habían hecho un cambio de sexo.



Para algunos tomar esa decisión a los 14 años es demasiado temprano, podrías arrepentirte...

Pero es que no te arrepientes. Yo tengo una amiga, Cloe, que es superfamosa, y esa niña lo sabe desde los seis añitos. Esto no es una moda: ahora me pongo, ahora me quito. Esto va mucho más allá, es un sentimiento, es una forma de ser, de sentir.



¿Ha seguido la guerra de Patricia Conde con el concurso 'MasterChef'?Sí, y han sido unas palabras muy desacertadas por su parte. En qué momento o quiénes se drogaron en el concurso... Ya te digo yo que es imposible. No teníamos tiempo ni ganas. Yo le he dicho: "Patri, se te ha ido un poco la pinza".