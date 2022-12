Un estudio sobre los ancestros de plantas con flores gana el Premio Internacional de Investigación en Paleontología 2022

El jurado del Premio Internacional de Investigación en Paleontología 'Paleonturología 2022', convocado por la Fundación Dinópolis, ha decidido por unanimidad otorgar el premio al trabajo titulado 'Mesozoic cupules and the origin of the angiosperm second integument', publicado en la revista Nature por Gongle Shi.

El trabajo estudia las características internas de las estructuras reproductoras de un grupo de plantas gimnospermas primitivas procedentes de depósitos del Cretácico Inferior, con una edad de 126 millones, de la región de Mongolia interior, en China, en donde se evidencia que este grupo de plantas, actualmente extintas, presentaría una estrecha relación de parentesco con las angiospermas o plantas con flores, ha informado en una nota de prensa el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

El jurado ha contado con tres relevantes investigadores de la talla del profesor titular del Departamento de Xeociencias Mariñas e Ordenación do Territorio de la Universidad de Vigo, José Bienvenido Díez; la científica titular del Centro Nacional IGME- CSIC en Madrid, Graciela Delvene; el investigador del programa Beatriu de Pinós en la Universitat de Barcelona, David Peris; y, en calidad de secretario, el investigador de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, Luis Miguel Sender.

Además de la calidad científica general de la publicación, el jurado ha valorado muy positivamente las aportaciones novedosas que realiza al conocimiento de un grupo de organismos tan relevantes como son las plantas con flores, así como la excelente preservación y singularidad de los fósiles descritos. Asimismo, se han tenido en cuenta la utilización de diversos tipos de técnicas en el estudio de los fósiles y su potencialidad para la divulgación de diversos aspectos multidisciplinares en los estudios paleontológicos, ha indicado el Ejecutivo aragonés.

El premio, convocado por la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, con la colaboración de Dinópolis y de Caja Rural de Teruel, está dotado con 2.500 euros y con la edición de una versión divulgativa del trabajo premiado (Paleoguía). A este premio pueden concurrir los trabajos de investigación paleontológica publicados el año anterior a cada edición en cualquier idioma y formato.

98 autores

En esta edición se han presentado artículos publicados por 98 autores de centros de investigación de referencia internacional de países como: Portugal, Francia, Bélgica, Italia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, España, Estados Unidos, China, Brasil, Argentina, Chile y Sudáfrica.

Las publicaciones incluyen investigaciones sobre fósiles de plantas, insectos, aves, reptiles, dinosaurios, mamíferos y homínidos, entre otros, y abarcan temas tan variados como anatomía, filogenia, evolución, biomecánica, tafonomía, paleoecología, entre otros.

La supervisión del proceso efectuado para la convocatoria del Premio Paleonturología 2022 ha sido llevado a cabo por el director gerente de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, Alberto Cobos.