La marca de cosmética aragonesa que nació para hombres y enamora también a las mujeres

Su experiencia de años formulando cremas cosméticas para diversas marcas le ha servido a la farmacéutica especializada en dermatología Alba Moneo, de 33 años, para tener muy clara su hoja de ruta a la hora de armar su propio negocio. "En un laboratorio aprendes mucho pero es más difícil percibir lo que opina el cliente final", cuenta Alba. La pandemia le dio el respiro extra que necesitaba para atar los cabos de un proyecto personal que tuvo en su nacimiento al hombre como primer destinatario, una idea surgida de conversaciones con amigos. "Me di cuenta de que eran ellos los que más me preguntaban sobre cuestiones de cosmética; ellas tienen instagram, tutoriales... pero los hombres que están interesados en cuidarse están mucho más perdidos porque las marcas apenas se dirigen a ellos".

Si bien hace años que el hombre se ha incorporado con fuerza al mundo de la cosmética y las marcas no han sido ajenas, Alba cree que "la oferta en su caso es mucho menor y, sobre todo, más básica en lo que se refiere a las formulaciones". Por ejemplo, señala que del importante abanico de novedades y de activos que se comercializan continuamente solo unos pocos se introducen en la cosmética masculina.

"La mayoría de las líneas cosméticas pensadas para hombres tienen texturas 'que no se notan', pero que acaban siendo poco efectivas. Muchas además contienen alcohol para que la crema se evapore antes, resulte más ligera y dé sensación de frescor", un compuesto prácticamente proscrito en los tratamientos para mujeres.

Alba tuvo en cuenta estas cuestiones, pero también otras. "Abogo por unas rutinas de belleza sencillas, como mucho de dos o tres productos", tanto para hombres como para mujeres. Además, esta farmacéutica de Tudela afincada desde hace años en Zaragoza, decidió darle a sus cremas una gran importancia a los aromas. "Pensando en los hombres, me parecía un gancho más teniendo en cuenta que les suele costar más ser constantes en las rutinas: ¿por qué no hacer de ese momento algo placentero, que entre en juego un sentido más, el del olfato?".

De todas estas consideraciones nació Reset Free Beauty, una marca cosmética que Alba describe "como revolucionaria". Tanto, que tras un tiempo en el mercado, ha surgido la sorpresa: "Reset está gustando tanto a hombres como a mujeres, que a estas alturas suponen ya un 70% de nuestras ventas". "Es el camino a la inversa -comenta divertida su creadora-, la mayoría de las marcas cosméticas se dirigen a mujeres y acaban sacando productos para hombres, en nuestro caso es al revés".

Alba explica que hay diferencias generales entre las pieles femeninas y masculinas: las segundas son "más gruesas, más grasas y tienen vello facial", pero la clave de Reset es que ofrece productos que pueden servir a los intereses dermatológicos de ambos sexos.

Entre ellos, por ejemplo, está su producto estrella, la 'Perfecting Cream Mango Cyrus', un crema ligera que, en contacto con la piel, se adapta a todos los tonos. No es grasa, hidrata en profundidad, mejora la textura y disminuye imperfecciones: "Es como una BB cream con color, habitual en los neceseres de la mujeres, pero que adapta el tono de la piel una vez que se aplica, de manera que muchos chicos se la ponen porque les da un aspecto de muy buena cara sin que en absoluto parezca que llevan crema". Muy innovadora, esta crema ha recibido premios, como el Soy Barbudo al mejor producto de cuidado facial de 2022.

En el caso de este producto, huele a mango aunque la fruta no solo aporta aromas: "Lleva principios activos". Lo mismo que el resto de productos que, además, en un guiño juguetón, llevan nombres de estrellas de la música y el cine. Además de Mango Cyrus, está el tónico Elton Lemon, los sérums Dua Lima y Madorange, la crema rejuvenecedora Cactus Perry o el aceite reparador Grape Kelly, que se ha convertido en todo un fenómeno en las barberías, donde los productos de Reset son muy apreciados: "El aceite gusta mucho porque está pensando para la piel de debajo de la barba, que se suele quedar en tierra de nadie. No había algo así", dice Alba quien, no obstante señala que aunque el poder regenerador de este producto lo hace ideal para todo tipo de personas que necesiten cuidar de una zona concreta.

Los productos de Reset Free Beauty se venden 'on line' en su web resetfreebeauty.com y también están presentes en muchos mercadillos de la ciudad. Los precios van de los 22 a los 32 euros. También se venden 'packs' y disponen de un servicio a través de Whatsapp para consultas, un test de piel y, ocasionalmente, ofrecen atención a través de videollamadas.