La confusión de Anitta y su 'perreo' a Ayuso

Los premios 40 Music Awards celebrados este viernes 4 de noviembre en el Wizink Center de Madrid han dejado varios momentos para el recuerdo, entre los que destacan Rosalía llamando 'María' a Paula Echevarría o el que en redes sociales ha pasado a ser el "momentazo" de la noche: el 'perreo' de la cantante brasileña Anitta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Anitta ha aparecido esta madrugada en el plato de 'La Resistencia', en Movistar + y David Broncano, el presentador del programa, no ha dudado en preguntarle por lo sucedido durante su actuación en la gala: "yo supe hoy", ha explicado la artista respecto a quién era Ayuso.

𝗔𝗻𝗶𝘁𝘁𝗮 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗿𝗿𝗲𝗼 𝗮 𝗔𝘆𝘂𝘀𝗼



Vais a flipar con quién pensaba que era en verdad. Increíble todo de principio a fin esta historia. pic.twitter.com/DOBc4JR5t8 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 7, 2022

"Tengo una publicista muy buena acá en España. No tuve tiempo porque tuve un premio en Nueva York el día anterior. Llegué casi en el momento del premio y no tuve tiempo de ensayar. Dije 'bueno, mira, deja; yo... y la luz y Dios y estamos bien'. Le dije a mi publicista que quería bailar a la gente, a quien estuviera ahí sentado", explica Anitta.

La confusión llegó cuando su agente le habló de Ayuso: "hay una tipa muy buena. Toda la gente la quiere mucho", relata la cantante. Con esta información en mente, y sin más detallles, Anitta no se lo pensó dos veces y bailó para ella antes de subirse al escenario.

La publicista lo dijo: "es la presidenta de la Comunidad de Madrid", pero las diferentes nomenclaturas entre los países confundieron a Anitta. "En mi país está el presidente del país; en los estados está el gobernador; y en las ciudades está el prefecto (…) Pensé que era la presidenta de una comunidad en Facebook de Madrid. No sabía que acá el estado se dice comunidad. Ahora lo entiendo… ella sonrió pa' mí, me dio buena vibra"

La política también dio su opinión sobre esta situación en 'El Programa de Ana Rosa' este lunes 7. La presentadora le preguntó si le "dio corte", y Ayuso no tardó en confirmarlo. "Sí, totalmente. Estuve hablando con ella antes, pero yo no me esperaba esto. Yo creo que dijo 'a la que bajo le hago esta gracia'. Yo me sentí como Paco Martínez Soria cuando empieza la película en la Gran Vía y no sabe dónde mirar. Yo cuando hizo eso dije, pues na', para adelante, y la verdad que pasó y ya está. Me hizo gracia", explicó.