Esther Doña y el juez Pedraz podrían haber roto días después de anunciar su boda

Este miércoles, a través de su revista de cabecera, Esther Doña anunciaba su compromiso de matrimonio con el juez Santiago Pedraz, en su primer aniversario como pareja. "Fue una petición muy emotiva. Me sorprendió con una carta muy romántica en la que expresaba abiertamente sus sentimientos hacia mí y un anillo precioso que, como él dice, va a juego con mis ojos", decía. Sin embargo, según algunas informaciones que han visto la luz en las últimas horas, la pareja podrían haber roto su relación.

Hay incluso algunos que sostienen que la ruptura se produjo antes de su posado oficial y exclusiva en la revista ¡Hola!. "Lo habrían mantenido en silencio para preservar el reportaje, algo de lo que la revista no tiene ninguna culpa. Sus protagonistas guardarían silencio para no reventar otra posible exclusiva", se ha asegurado esta semana en el programa matinal de esRadio, 'Es la mañana de Federico'.

En dicha exclusiva, Doña afirmaba: "He de reconocer que, al principio, me quedé en 'shock'. Fue una sorpresa totalmente inesperada y yo no dejaba de hacerle preguntas y más preguntas. Él insistió y, finalmente, por supuesto, me respuesta fue 'sí'". De momento, los protagonistas guardan silencio.

La periodista Beatriz Cortázar puntualizó que la exclusiva se había realizado antes, a principios de verano o a mediados de julio. "Y había que sacarlo. Paralizar la publicación de una revista no es fácil (…) o también puede ser que se confiase en que podría haber una reconciliación. Solo ellos lo saben", señaló.

La pareja lleva un año de relación en el que han demostrado mucha valentía, puesto que como recuerdan desde la revista "nunca se avergonzaron" de sus sentimientos, a pesar de que él es un magistrado que debe mostrarse discreto en su vida privada, y ella un personaje asiduo en las revistas del corazón. Fue precisamente el esposo de Doña, Carlos Falcó, marqués de Griñón, quien les presentó antes de fallecer durante la pandemia. "No fue exactamente un flechazo", ha dicho siempre la viuda del marqués desde que salió a la luz el romance con el juez.