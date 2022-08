David Suárez, humorista: "Reconozco que tengo bastante cara de hijoputa, sí"

Fue su regalo de Navidad. El 23 de diciembre de 2021 la Audiencia Provincial de Madrid desestimaba la acusación de la Fiscalía, que pedía cárcel para David Suárez (Santiago de Compostela, 1992) por un delito de odio a causa de un tuit humorístico por el que también fue despedido de 'Yu: No te pierdas nada'. A pesar de todo, el gallego sigue haciendo equilibrios por el filo de la navaja del humor negro.

-De principiante en impertinencia a maestro, ¿cómo debería empezar esta entrevista?

-Supongo que escupiéndome en un ojo o algo así. Pero te estoy enviando estas respuestas por correo así que imagino que no vas a poder ¡Ja! He esquivado esa bala.

-¿Qué tal está? ¿Se le ha pasado el susto?

-Sí. Aunque ahora me da miedo que me metan por el resto de cosas que he hecho y que la Fiscalía todavía no sabe. El año 2004 fue muy confuso, me bajé muchísimos discos de Linkin Park.

-¿Se arrepintió en algún momento del chiste?

-No.

-¿Le entró canguele de verdad?

-Me pedían menos de dos años, así que era imposible que acabase entrando. Pero si pasase, mi plan era tatuarme en la espalda el mapa de la prisión y pedirle a mi hermano que me rescatase. Espero que se haya entendido que esto es una referencia a la serie 'Fuga de prisión III: Venganza mortal'.

-¿Se sintió arropado por sus compañeros?

-Dani Mateo me dijo que cuando te pasan estas cosas, descubres quiénes son tus verdaderos amigos. Menos mal que yo no tengo amigos.

-Haber sido declarado culpable le hubiese dado para una buena ristra de chistes, aunque igual se le hubiera cambiado esa cara de marisabidillo que me trae.

-Reconozco que tengo bastante cara de hijoputa, sí.

-Fantaseemos, ¿qué es lo primero que le hubiera dicho a su compañero de celda?

-Le habría pedido que me contase el chiste por el que entró él.

-¿Se hubiese atrevido a hacer algún monólogo en la prisión?

-Por supuesto, esa gente debe ser majísima y cero peligrosa.

-¿Qué es lo que más aprecia de la libertad?

-Poder ver el canal Nova a cualquier hora del día.

-No le quieren en la cárcel, pero tampoco le quiso Buenafuente.

-Andreu me defendió cuando pasó el juicio. Y le estaré eternamente agradecido. Luego cancelaron 'Late Motiv'. Así que entre gente cancelada nos entendemos.

-¿Qué pasó ahí?

-Le llamé rico, viejo, y maricón. Aún no me explico qué pudo fallar.

-Más en serio, esta experiencia ¿le ha cambiado en algo? ¿Se piensa más las cosas?

-No.

-En Twitch cuenta con más de 42.000 seguidores y hace directos para tratar de monetizar su humor. ¿Qué ha aprendido?

-Lo que he aprendido es que hay que priorizar tanto los cheers como el tren del hype sin descuidar tu set-up, las raids a casters, el hostear, y los emotes de subs mediante bits durante un streameo de IRL para evitar los F en el chat porque YOLO. Yo tampoco sé lo que acabo de decir.

-¿Cómo son sus seguidores?

-Son gente increíble. Siempre que me he encontrado a uno por la calle tengo que reconocer que no hay uno que no huela a jamón york.

-Lo último que ha hecho es 'Directos en Directo', junto a Jorge Yorya, ¿volverá?

-En principio volveremos en octubre. Si Yorya no entra en 'Supervivientes'.