Toma nota de estos trucos de limpieza para tener la plancha de la ropa como nueva

Una de las tareas del hogar más odiada es la de planchar, ya que nunca apetece desplegar la tabla y pasar calor con los vapores. Además, esta tarea todavía se vuelve más odiosa cuando la plancha no está en condiciones o daña nuestra ropa porque estaba sucia. Y es que, con el uso, las planchas acumulan suciedad y residuos (por culpa de la cal, entre otros) y estas pueden causar problemas. Por ejemplo, cuando planchemos otra prenda limpia puede estropearse debido a la suciedad o el óxido. Así que, no es ninguna tontería mantener limpia y en condiciones nuestra plancha, aunque no nos guste la tarea.

No obstante, si no sabes cómo limpiarla adecuadamente, desde Heraldo Shopping queremos regalarte un par de trucos ideales para mantener tu plancha en condiciones por poco dinero y poca inversión de tiempo. Por ejemplo, el primero, es usar una solución de bicarbonato, el gran aliado en limpieza del hogar que nos sirve para casi todo. Con crear una pasta de agua y bicarbonato y dejarla actuar sobre nuestra plancha, la parte en contacto con la ropa se limpiará si hay alguna suciedad visible que pueda dañar las prendas. Pero, existen productos ideales y más trucos para esto, toma nota.

-Rayen Limpia planchas para eliminar la suciedad fácilmente. Los problemas de la plancha con la ropa y los destrozos que esta pueda hacernos se pueden prevenir si sabemos cómo. Con este pequeño producto podemos proteger nuestra ropa de la suciedad que se acumula en la suela de la plancha. Solo tendremos que untar el producto (gracias a la barra de fácil uso) cuando el aparato esté caliente y dejarlo actuar durante dos o tres minutos. Es uno de los limpiadores de Amazon mejor valorados en esta categoría y ahora se encuentra rebajado.

Cera transparente fácil de usar. Amazon

-Para eliminar restos de quemaduras. Y, si lo que tienes en la suela de tu plancha son restos de quemaduras de algún tejido que te ensucia la ropa limpia, esta pasta te encantará. ¡Para retirar las quemaduras del metal de tu plancha!

Retira almidón, quemaduras, tierra y otros residuos. Amazon

