Hacer, promover y repensar la ciencia ciudadana: un mes de experiencias compartidas

Actualmente estamos viviendo un momento de intensa expansión de la ciencia ciudadana. Muy buena parte de la actividad en nuestro país se recoge a través de la inclusión continua de proyectos en el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España; a la vez, el crecimiento en Europa queda reflejado en la constante actividad de la plataforma europea EU-Citizen.Science. Otro indicador relevante de la calidad de la ciencia ciudadana es el aumento exponencial de publicaciones científicas en todo el mundo, en las que se usan datos, análisis o metodologías con la participación activa de la ciudadanía. Además, hay mucha ciencia ciudadana que no queda reflejada en publicaciones científicas, pero sí en sus diversos impactos educativos, ambientales, sociales y/o políticos.

En este breve artículo no pretendo analizar los factores diversos que influyen en la actual expansión de la ciencia ciudadana. Más bien, quiero presentar, como un botón de muestra, algunos de los eventos celebrados en España en el corto periodo de un mes, con alcance local, nacional o internacional, y en los que he tenido ocasión de participar presencialmente en representación de Ibercivis y el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España, y como investigadora en el área. Mi objetivo es sobre todo difundir el trabajo de algunas de las comunidades investigadoras en España, y que trabajan en muy buena parte con metodologías de ciencia ciudadana, llamando la atención sobre sus diversas funciones y relevancia.

Comenzamos en Barcelona, en el segundo Encuentro de Reflexión Estratégica de la red Conexión-Arqueología / Archaeology Hub CSIC. El tema tratado fue 'Desafíos científicos e interdisciplinariedad: pensando la arqueología del futuro' del 27 al 29 de junio en la Institució Milà i Fontanalas (IMF-CSIC). Tan solo leer los títulos y resúmenes de las diversas sesiones es ya altamente enriquecedor. La Arqueología, enorme espacio de conocimientos altamente especializados y a la vez multi, trans e interdisciplinares, es una de esas áreas donde, además, el saber académico muchas veces se hibrida necesariamente con los saberes locales, en cuestiones sobre etnografía, territorio, paisaje y muchos otros. Arqueología pública, comunitaria, o amateur, son algunas de las denominaciones para hacer referencia a ese tipo de investigación donde el saber experto no solo está en las instituciones académicas, manifestando la necesidad de la cooperación, así como el entusiasmo por el conocimiento al que no debería ponerse límites más allá del rigor científico, rigor que incluye la ética profesional.

En un contexto muy diferente pero con conexiones con la temática anterior, el 8 de julio tuvo lugar en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, el taller de co-diseño sobre 'Idear experiencias de ciencia ciudadana para exposiciones culturales', organizado dentro del proyecto de investigación Sostenibilidad de Servicios y Productos Culturales. Desarrollo de una Metodología de Diseño Multidimensional financiado por el Gobierno de Aragón y con la participación de Ibercivis. Estudiantes de arte y diseño gráfico, artistas, gestoras culturales, profesores, y otras personas interesadas en el tema realizaron una serie de actividades orientadas a comprender mejor el potencial de las capacidades humanas para llevar a cabo procesos colaborativos de investigación-creación en el ámbito de las exposiciones culturales.

Del 11 al 13 de julio se celebró en Santander, en el Palacio de la Magdalena, sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el Curso de Verano Ciencia Ciudadana y Universidades. El curso fue organizado desde el Grupo motor ciencia ciudadana y universidades promovido desde el Ministerio de Universidades para sentar las bases de una estrategia estatal, conjunta con el Ministerio de Ciencia e Innovación, para impulsar la ciencia ciudadana en, desde y con las universidades españolas. Una de las riquezas de este curso fue el amplio espectro de ponentes - y participantes - que compartieron su visión y experiencia desde muy diversas estructuras organizativas, ámbitos de actuación, impactos y áreas de conocimiento.

La semana posterior, del 18 al 22 de julio, se desarrolló el Curso de Verano sobre el tema 'Open Science: Ambivalences and Tensions-New Borderlands Between Science, Technology and Society' en el Palacio de Miramar, en Donostia-San Sebastián. El curso fue organizado por la Universidad del País Vasco UPV/EHU, el Karlsruhe Institute of Technology (KIT), el Institute of Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS) y la RWTH Aachen University De acuerdo con el tema de fondo, la ciencia ciudadana estuvo presente tanto en la presentación del curso como, explícita e implícitamente, en una buena parte de las presentaciones.

Quiero dar también noticia de algunos eventos que se celebrarán el próximo mes de septiembre. Y aprovecho la oportunidad para invitar a todos aquellos grupos y personas que quieran difundir su trabajo, a utilizar las herramientas que el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España, desde Ibercivis, pone a su disposición.

El día 20 tendrá lugar el encuentro 'Identidades Comunes II' organizado por Ibercivis para la presentación de proyectos de ciencia ciudadana en los ámbitos de ciencias sociales y humanidades. La sede del encuentro será Etopía, Centro de Arte y Tecnología en Zaragoza.

Los días 26 y 27 se celebrarán las jornadas 'Hacia una nueva cultura científica', como parte del proyecto Ciudadanía científica, una iniciativa del Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad en colaboración con la Unidad de Comunicación Científica e Innovación de la Universitat Politècnica de València. El objetivo del proyecto es incentivar la participación ciudadana en los procesos de investigación científica e innovación tecnológica.

Durante los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre se desarrollarán las VI jornadas de 'Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana', organizadas desde el Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana (CEACV), que pertenece a la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. Las Jornadas tendrán lugar en la Universitat Jaume I de Castellón.

Solo quiero añadir que el trabajo e investigación en ciencia ciudadana proporcionan continuas oportunidades de conocer a personas, proyectos y entornos que ayudan a apreciar con una especial intensidad cómo, a través del día a día podemos hacer historia - una mejor historia - en este caso historia de la ciencia, de la cual forma parte esencial la ciencia ciudadana.

Esta sección se realiza en colaboración con el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España, coordinado por la Fundación Ibercivis

