Repelentes para olvidadizos: pulseras, parches y otras soluciones para mantener a los mosquitos a raya

Salir de casa a dar una vuelta por los sotos del Ebro al caer la tarde puede ser más peligroso que una expedición a la selva amazónica. Las zonas verdes de Zaragoza, sobre todo aquellas que están cerca de los ríos y canales, son espacio residencial del mosquito y de la mosca negra. Su presencia trae de cabeza a los vecinos de la capital a pesar de las acciones del Ayuntamiento para atajar su proliferación. Cuando el calor arrecia, los bichos se multiplican.

Si somos previsores, nos embadurnamos de repelente antes de atravesar la puerta de casa. Pero hay ocasiones en las que el olvido, las prisas, o un cambio de planes inesperado, nos llevan a zonas 'peligrosas' sin protección. Esa quedada con amigos en una terracita o una sesión de entrenamiento en el parque a última hora pueden terminar con nuestras piernas o brazos llenos de picaduras. ¡Horror! La señal da alarma se dispara si eres propenso a reacciones alérgicas. Por eso, no está de más contar con soluciones alternativas al espray. En Heraldo Shopping hemos rastreado Amazon para encontrar los productos más eficaces a prueba de despistados.

Pulseras de citronela

Los insectos no discriminan y pican (o muerden) por igual a mayores y pequeños. Por eso andamos siempre con el espray para embadurnar a nuestros hijos al salir de la piscina o antes de bajar a la calle. Pero, a los más pequeños no les gusta. De ahí el éxito de las pulseras repelentes. Las hay con esencias naturales como citronela, geraniol, lavanda. También pueden contener químicos como el DEET, o mezclas de ambos. Incluso hay modelos que ni siquiera parecen pulseras antimosquitos. Estas de Qisiewell están impregnadas en citronela y vienen en un 'pack' de 15 con diseños muy coloridos.

Pulseras de citronela Amazon

Relec: el famoso repelente también en pulsera

Relec es posiblemente el repelente más famoso y polémico. Hay quienes no pueden vivir sin él, pero también están quienes no soportan el olor. Si eres de los primeros estás de enhorabuena porque también puedes encontrar Relec en formato pulsera. Una solución efectiva si vamos de excursión para no aplicar repelente a cada rato.

Pulsera de Relec Amazon

Con ultrasonidos

Si no te gusta el olor del repelente, pero no quieres ser alimento de los mosquitos, la alternativa es electrónica y se llama pulsera de ultrasonidos. Hay muchos modelos, pero este nos encanta porque tiene reloj, es sumergible e incluye carga USB. Podemos conectarlo en tres modos de funcionamiento: deportes al aire libre, para interiores y silencioso y es apropiado tanto para mayores como para pequeños.

Pulseras repelentes de ultrasonidos Amazon

En parches

Esta solución es muy cómoda para los bebés porque no hace falta aplicar sobre la piel ningún producto (ni espray, ni crema, ni pulsera). Basta con pegar uno de estos parches antimosquitos a la ropa para que aleje a los insectos. No son tan efectivos como el repelente normal, pero son una ayuda extra.

Parches de citronela de Goibi para niños Amazon

Dispositivo ultrasónico para carritos

Este dispositivo ultrasónico con clip ahuyenta a los mosquitos sin productos químicos. Es silencioso y se puede enganchar a la ropa, carrito o bolso. Al no usar químicos no es necesario ventilar las habitaciones después de su uso; necesita una pila alcalina de 1.5 vatios; la duración de la pila es de unas 100 horas aproximadamente.

Dispositivo ultrasónico para sillas de bebé. Amazon

