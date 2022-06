Shakira aclara si su canción 'Te felicito' habla sobre Piqué

Desde que anunciaron su ruptura a principios de junio, cada movimiento de Shakira (45 años) y de Gerard Piqué (35) es escudriñado para buscar pistas sobre su presente y su futuro. Rápidamente la canción 'Te felicito', último tema de la cantante con el que está en plena promoción, se convirtió en objeto de estudio. En ella habla de la ruptura de una pareja por la traición de una de las partes que engaña a la otra. Eso unido a los rumores de una supuesta infidelidad por parte del futbolista a la colombiana hicieron que muchos encontraran en el tema que la artista interpreta junto a Rauw Alejandro la venganza perfecta. Sin embargo, parece que, a pesar de las pistas, no tendría nada que ver. Shakira habló sobre cómo se gestó el videoclip en el programa 'Tonight Show' de Jimmy Fallon (NBC) y explicó que los auténticos artífices de la idea fueron sus hijos, Milan (9) y Sasha (7).

"No tenía idea de qué hacer, entonces les pedí a mis hijos que cerraran los ojos y escucharan la canción. Y Sasha, el más pequeño, dio la idea del robot. 'Mami, te imagino bailando con un robot'", confesó Shakira. "Milan dijo lo del fuego verde", explicó. Las ideas le gustaron tanto que no dudó en ponerlas en práctica junto al director Jaume de la Iguana. Y es que, tal como aseguró, dedicar tiempo a sus hijos es "su prioridad" y la razón de que no publique música tan a menudo como antes.

Unas declaraciones que fueron acompañadas de bailes, retos y juegos como es habitual en el show del presentador estadounidense. Todo con la mejor de sus sonrisas. Es lo que tiene que el anuncio de la ruptura de la pareja se produjera en medio de la promoción de un nuevo trabajo. Una fachada bajo la que intenta ocultar su verdadero estado de ánimo que hemos conocido esta misma semana gracias a las declaraciones del cantante y también gran amigo de Shakira, Carlos Vives.

Vives acudía al concierto de celebración del 30 aniversario de Cadena 100 y allí contaba a los reporteros que su amiga "está triste". "La vi crecer y para mí siempre fue un orgullo porque vi lo guerrera que siempre fue", recordó. Explicó que le manda mensajes para no molestarla mucho y dijo de ella que es una "amiga fiel" y "un ser humano hermoso". "Definitivamente la sentí triste", comentó.

Al ser preguntado sobre Piqué, también tuvo buenas palabras para él: "El que yo conocí es una persona educada, muy decente y conmigo, siempre muy especial. Tuvo la gentileza de felicitarme por mi trabajo cuando hice 'La Bicicleta', cuando hice la canción para ella", rememoró y evitó pronunciarse sobre las posibles infidelidades del futbolista: "No hablamos de esas cosas. Yo sabía que estaba triste y le mandé un mensaje y un besito. Siempre les deseo lo mejor y donde encuentren la felicidad es donde deben estar".

