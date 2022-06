Georgina Rodríguez sorprende a sus seguidores durante el cumpleaños de sus mellizos

La modelo jaquesa y novia de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez ha vuelto a provocar polémica en las redes sociales. En esta ocasión, por un elemento decorativo que usó durante la fiesta de cumpleaños de los mellizos Eva y Mateo que cumplían cinco año este pasado fin de semana.

La española compartió en su Instagram imágenes y vídeos de algunos de los mejores momentos que disfrutó junto a sus hijos durante la celebración. Los internautas no tardaron en percatarse que junto a la decoración infantil ambientada en las películas 'Frozen' y 'Cars' había una silueta negra que no dejaba dudas de a quién pretendía simular, con el número 7 en la espalda y el gesto característico con el que el padre de las criaturas celebra sus goles. Es posible que la modelo haya añadido este elemento para que sus retoños no echasen de menos a su padre en un día tan especial.

Aunque, la mayoría de los comentarios dejados por los usuarios de la red social de las fotos se han dedicado a desear un buen día a los cumpleañeros, otros han tirado de humor por la curiosa idea que ha tenido la 'influencer'. Un ejemplo es el perfil que ha dejado dibujada con emoticonos la silueta de futbolista.

Entre las felicitaciones destacan las de sus tías, la cantante Katia Aveiro hermana del futbolista e Ivana Rodríguez de la "orgullosa" madre, que también estuvo en la fiesta, como ha dejado ver en su perfil de Instagram.

El usuario @jotape en Twitter asoció la silueta con diferentes juegos titulando la foto como: "Mete 7 goles con Giorgina para poder desbloquear a Cristiano". Otros recordaron cuando en su infancia esperaban ansiosos conocer cuál era el Pokemón que salía de la Pokeball que acaba de conseguir.

Lo siento, Georgina, no identifico al pokémon oculto. pic.twitter.com/LqTbrkRTxa — Gabriel Corominas (@CorominasG) June 8, 2022

Otros, en cambio, han aludido al "concepto de padre ausente", e incluso alguna usuaria ha comparado la relación entre el portugués y la española con el recién separado matrimonio de Shakira y Piqué.