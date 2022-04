La Carrera de la Mujer vuelve a teñir Barbastro de rosa

La Carrera de la Mujer ha vuelto en la mañana de este domingo a colorear de rosa las calles de Barbastro en su regreso tras dos años de ausencia por la pandemia y en la que participaron 737 corredoras, desde 6 a 95 años, para aportar su grano de arena a la investigación contra el cáncer.

La competición estaba organizada por Club Atletismo Barbastro y la recaudación fue destinada a la delegación local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Empresas locales, así como Ayuntamiento o Comarca, se sumaron también a esta celebración del deporte y de la solidaridad que tuvo tres nombres propios: el de la atleta del Hinaco Monzón, Verónica Escartín, que fue la primera en recorrer los 4 kms de recorrido, Carla Clavería, la participante más pequeña (2011), y Pilar Grasa, la más veterana a sus 95 años.

Verónica Escartín, que en próximas fechas será elegida en la Gala del Deporte como mejor Deportista de Barbastro en 2021, se mostraba “muy contenta porque la carrera hubiera vuelto y por ver a tantas mujeres corriendo por las calles. Se nota que la gente ha salido a las calles y se agradecían los ánimos”. Tras ella, la segunda clasificada fue Andrea Barranco y Alegría Barbas, ambas de Monzón.

La más veterana no estaba tan contenta. “Este año estoy llegando muy tarde, no me gusta llegar tarde”, bromeaba Pilar Grasa durante la prueba, que realizó acompañada por su nuera María Jesús Sampietro.

La organización redujo la cifra límite de 1.000 a 700, dado que la respuesta no fue como la anterior a la pandemia. Aún así, se tuvieron que ceder dorsales de cortesía hasta llegar a las 737 inscritas, quedando mujeres que no pudieron participar. “Estamos muy contentos por la participación y por el apoyo de empresas que nos permitirán donar el 100 % de las inscripciones a la AECC”, señaló Juan Diego Garzón.

Desde la agrupación de Barbastro de la AECC, su presidente Miguel Garuz, se mostraba satisfecho por “volver a tener esta prueba entre nosotros. El motivo es muy bueno ya que toda la recaudación con las inscripciones más las aportaciones que realicen irá destinada a la investigación”.

La Carrera se la Mujer de Barbastro fue pionera en Aragón. Se creó hace once años por un grupo de mujeres del Club Atletismo Barbastro bajo la presidencia del actual alcalde, Fernando Torres. “En la primera edición fue complicada sacarla adelante ya que había inconvenientes al organizar una carrera nueva y con este formato, -explicaba Torres- pero el tiempo ha demostrado que fue un éxito, porque cada año se consigue que muchos mujeres entrenen y participan en esta carrera por un fin solidario a favor de la AECC”.