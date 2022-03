Estos son los productos que deberías usar a diario para alargar la vida de sus electrodomésticos

Obsolescencia programada. Repetimos estas dos palabras cada vez que se nos estropea un electrodoméstico antes de tiempo. Puede ser que las compañías hayan puesto fecha fin a nuestros aparatos y que se rompan sin razón. Pero, en muchos casos, la causa de las averías tiene que ver con un deficiente mantenimiento que acaba con su vida útil antes de lo que nos gustaría. Cuando esto pasa la reparación puede ser tan costosa como la propia máquina. Si se rompe una batidora o una tostadora el gasto de renovación no es muy elevado, pero la cosa cambia si deja de funcionar la lavadora, el frigorífico, el lavavajillas o el horno. Su coste puede descuadrar el presupuesto familiar durante varios meses.

Es básico para un buen mantenimiento leer el manual de instrucciones, colocarlos en el lugar adecuado de la cocina y dejar espacio para una buena ventilación. No debemos enchufar los grandes electrodomésticos a una regleta si consumen demasiado porque saltarán los plomos y aumentará el riesgo de avería. Y por último, pero no menos importante, debemos mantenerlos limpios para que no se sobrecalienten ni se obstruyan. La suciedad puede impedir el buen funcionamiento de algunas piezas. Lo ideal es limpiarlos frecuentemente con productos aptos para cada equipo que no provoquen corrosión ni óxido. Cada electrodoméstico necesita un cuidado diferente. Seguir las siguientes recomendaciones asegurará su buen funcionamiento por mucho tiempo:

Lavavajillas sin olores

Limpiar el lavavajillas es importante. Hay que prestar atención al espacio donde colocamos los platos, vasos y cubiertos, así como al interior de la máquina. También es necesario lavar el filtro, la parte del lavavajillas donde se acumula más suciedad y que está en la zona inferior de la cubeta. Para limpiar los conductos internos lo ideal es usar un limpiamáquinas una vez al mes. Para ello solo hay que colocar el producto dentro del lavavajillas y programar un ciclo de lavado.

Finish limpiamáquinas. Amazon

Es importante que el lavavajillas tenga sal en el depósito ya que ayuda a ablandar el agua y contrarresta la cal. El exceso de cal en el agua hace que necesitemos más jabón para lavar tiñe de blanco los vasos y puede estropear los mecanismos.

Adiós a la cal de la lavadora

La cal también es el mayor enemigo de la lavadora. Obstruye tuberías, conductos y mangueras. Se adhiere a partes importantes del electrodoméstico, como el tambor, dañándolas en menos tiempo de lo que imaginamos. Lo ideal para evitar averías indeseadas es usar un producto descalcificador como este.

Calgón, cápsulas limpiamáquinas Amazon

A veces, la goma de la lavadora se estropea porque con la humedad llega el moho. Usar un espray 'antimoho' es muy eficaz también para las zonas húmedas del baño.

Microondas limpio en segundos

Un microondas sucio gasta más energía para calentar, descongelar o cocinar los alimentos. Limpiarlo regularmente es sencillo: podemos usar agua tibia y jabón y añadirle gotas de limón que es un potente antigrasa.

Horno sin grasa

Este electrodoméstico gasta mucha energía y más si tiene suciedad acumulada en las paredes o en las bandejas. Además, si no se eliminan los restos de comida después de cada cocinado los alimentos puede coger sabor. Es cierto que muchos hornos tienen programas de autolimpieza, pero incrementan la factura de la luz, por lo que te recomendamos que tengas a mano un quitagrasas para eliminar habitualmente la suciedad y hagas una limpieza profunda de vez en cuando.

Limpia hornos en gel. Amazon

Limpiar el frigorífico por detrás

La clave para que el frigorífico siga en buen estado es mantener la temperatura entre los 4 y 5 grados. El refrigerador debe colocarse lejos del calor y dejar 10 centímetros entre la parte de atrás del electrodoméstico y la pared para una correcta ventilación. Es allí donde se encuentra el serpentín, la parte que se encarga de la refrigeración del motor, y que es susceptible de ensuciarse y llenarse de polvo. Para evitar el sobrecalentamiento que puede terminar con la vida del aparato hay que limpiarlo de vez en cuando. La mejor forma de hacerlo es usar un aspirador para quitar la acumulación de polvo y suciedad con el electrodoméstico desenchufado. Este aspirador de escoba sin cables Rockstar 900 de Cecotec permite hacerlo cómodamente con uno de sus accesorios.

Aspirador Rockstar de Cecotec Amazon

En Heraldo Shopping buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.