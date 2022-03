Estas son las normas de tráfico que más se saltan los conductores

4

Prohibido parar o estacionar en un carril bici

A fin de mejorar la seguridad de los usuarios de bicicletas y patinetes eléctricos, se han añadido estos carriles segregados entre los supuestos en los que no se puede parar o estacionar sumándose a los carriles bus, curvas, cambios de rasante etc. Esta nueva infracción se considera como grave y supone 200 euros de multa, pero no conlleva detracción de puntos.