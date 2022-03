¿Es Putin un narcisista maligno? Varios expertos analizan sus gestos, palabras y hechos

El ataque de Rusia a Ucrania se hizo evidente el pasado 24 de febrero, por más que el propio Vladimir Putin hubiera negado anteriormente que fuera a dar ese paso. Su acción lo ha puesto en el ojo del huracán de todo el mundo, y hay quien considera que podría sufrir algún tipo de psicopatía. Pero, ¿qué dicen los expertos en este sentido tras analizar sus gestos, palabras y hechos?

Aunque matizan que sin un estudio clínico no se puede realizar un juicio certero a este respecto, todos coinciden en que presenta varios rasgos típicos que se corresponden con este diagnóstico.

En concreto, el psiquiatra zaragozano Javier Lacruz habla de un perfil específico, el de tirano o dictador, haciendo referencia a una obra clave, ‘Introducción al narcisismo’, de Sigmund Freud, publicado en 1914. “En quienes presentan este tipo de construcción narcisista, el otro no existe. Es un conflicto del yo con el yo pues no hay un yo social, algo que le lleva a competir, en lugar de compartir”, explica.

“Es la máxima expresión del odio que le conduce, irremediablemente, a la autodestrucción” (Javier Lacruz, psiquiatra)

Además, Lacruz asegura que en el caso de Putin se dan una serie de rasgos típicos claros, como son el narcisismo, la omnipotencia de pensamiento y el sadismo. “Al no existir una construcción social con el otro, lo enfrenta. Carece de empatía, presenta un falso orgullo, desprecia al otro y busca el poder en todo momento”, añade. Una descripción que responde a un modus operandi que, en las últimas semanas, ha hecho que muchos le comparen con algunos de los grandes tiranos de la historia. “El problema es que este tipo de personas se llevan a sí mismas al límite, excitando sus instintos más primarios, pero ya no hay vuelta atrás”, señala. Y esto activa el tercer mecanismo: el sadismo.

“Es la máxima expresión del odio que le conduce, irremediablemente, a la autodestrucción”, indica Lacruz. El problema es que la contienda se libra en tres escenarios distintos: el bélico, en este caso sobre Ucrania; el cibernético y el económico, con el que el resto del mundo intenta frenar los ataques de Rusia.

En esta misma línea se sitúa Vicente Rubio, psiquiatra jubilado que fue, durante años, Jefe de Servicio del Hospital Provincial y presidente de la Sociedad Española para el estudio de los Trastornos de Personalidad. De nuevo, el experto confirma que Putin presenta muchos rasgos que se corresponden con este perfil, y recuerda: “un psicópata no es un enfermo mental. Es plenamente consciente de lo que hace”.

"La maldad no es una enfermedad"

“Es importante destacar que todos los seres humanos presentamos rasgos de personalidad de algún tipo. Los hay evitadores, paranoides, obsesivos… pero son rasgos, no una enfermedad”, comienza. El segundo estadio se correspondería con los problemas caracteriales, donde estos rasgos se lucen más, pero seguiría sin ser una enfermedad. “El problema es cuando estos rasgos nos dominan, tomando el control de nuestra personalidad. Es ahí cuando nuestra forma de ser se vuelve patológica. Sea como sea, la maldad no es una enfermedad”, asevera.

“El narcisista maligno presenta una falta absoluta de empatía, cree tener siempre la razón y busca ser el centro de atención en todo momento" (Vicente Rubio, psiquiatra)

En opinión de Vicente Rubio, el presidente ruso responde a un perfil de narcisismo maligno. “Estas personas presentan una falta absoluta de empatía, creen tener siempre la razón y buscan ser el centro de atención en todo momento, es decir, son egocentristas. Además, carecen de remordimientos o sentimiento de culpa. Todo lo que hagan girará en torno a estas premisas”, puntualiza.

El líder de hielo

José Luis Martín Ovejero (@JLMartinOvejero) es experto en comunicación no verbal y, en concreto, en el análisis de psicópatas. En el caso concreto de Vladimir Putin destaca lo siguiente: “Presenta una casi total ausencia de emociones. En el caso de su rostro, es excepcional advertir la más mínima emoción por lo que lo califiqué en una publicación como ‘El líder de hielo’”, explica. Lo que sí ha detectado en sus análisis son microexpresiones de ira o desprecio.

"En 8 años de estudio de personajes públicos jamás me he encontrado con un caso como el de Putin, sobre todo por su frialdad" (Jósé Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal)

Además, carece de gestos, y los que hace son amenazantes: “Durante la declaración de guerra a Ucrania permanece totalmente estático, salvo cuando afirma que quienquiera que intente detenerlos debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata. Instante en el que ha utilizado su dedo índice para enfatizar su advertencia”. También analiza su mirada, la cual “no transmite la más mínima duda, temor o culpa, nunca se las he visto bajas que puedan llevar a esas conclusiones”.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el 24 de febrero el comienzo de una operación militar en este de Ucrania EFE

“Tampoco se advierten gestos automanipuladores sobre su propio cuerpo u objetos que le acompañen. Ello transmite seguridad en uno mismo, sin una pizca de nerviosismo o miedo”, añade Ovejero, que también asegura que es un gran conquistador de distancias. “Algo que demuestra cuando desea poner a alguien en su sitio, como en un momento en el que se enfrentó a su responsable de Inteligencia, incorporando su cuerpo hacia adelante”, añade.

Tras ocho años analizando conductas de más de un centenar de personajes públicos, asegura que jamás se ha topado con un caso como el de Putin, sobre todo por su frialdad. “Como éste no he encontrado ninguno”, concluye.