Cuatro usos de WhatsApp que no son legales (y que no sabías)

Este jueves se cumplen 13 años de la creación de WhatsApp. Nació como una aplicación de mensajería instantánea gratuita que vino a sustituir a los SMS que, por aquel entonces, eran de pago. Más de diez años después se ha convertido en una herramienta sin la que resulta complicado imaginar la comunicación, a pesar de existir otros métodos rápidos de mensajería, sin olvidar las llamadas telefónicas.

En datos, según Statista -el portal cuenta con más de un millón de estadísticas, informes y dosieres sobre más de 170 industrias en 50 países-, actualmente WhatsApp cuenta con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. En frecuencia de uso, un 84% de los españoles afirma comunicarse a través de esta red social varias veces al día, mientras que un 13% asegura hacerlo solo una vez.

"La cuestión es que esa enorme actividad comunicativa no siempre se enmarca dentro de la legalidad, ya que existen numerosos comportamientos que los usuarios llevan a cabo que incumplen leyes como la de Protección de Datos o la de Propiedad Intelectual", apunta Eduard Blasi, profesor colaborador de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Oberta de Cataluña. Pero, ¿cuáles son esas actuaciones?

1 Enviar capturas de pantalla de otra persona sin consentimiento En las capturas se visualizan conversaciones que pueden identificar directa o indirectamente a una persona, lo que podría conllevar una infracción en materia de protección de datos. En función del tipo de conversación, las personas afectadas podrían reclamar una indemnización por daños y perjuicios, por una posible lesión a su derecho al honor o a la intimidad.

2 Difundir imágenes, audios o vídeos de una tercera persona sin permiso Igual que sucede con las capturas de pantalla, si se difunden fotografías, vídeos o audios privados de terceras personas, se podría incurrir en un delito de descubrimiento y revelación de secretos.



3 Crear un grupo profesional sin pedir autorización Para añadir a una persona en un grupo es necesario pedir el consentimiento previo. Recientemente, la Agencia Española de Protección de datos impuso una sanción a un club deportivo que había creado un grupo y había agregado a una exsocia sin preguntarle.

4 Crear un grupo corporativo con miembros que no se conocen entre sí Al añadir contactos, hay datos que inevitablemente quedan expuestos —como la foto, el nombre, los apellidos o el número de teléfono móvil—, y ello vulnera la confidencialidad.

Cuatro cuestiones a tener en cuenta que HERALDO DE ARAGÓN ha comprobado que algunos usuarios desconocen. Es el caso de Laura Artigas y Jorge Gómez, de 26 y 22 años respectivamente. "No soy muy partidaria de los grupos, más allá de los que tenemos todos con la familia y los amigos, así que en mi caso no tendría ningún problema al respecto. Pero lo de compartir imágenes o vídeos... no tenía ni idea", apunta la joven zaragozana. También lo desconocía "por completo" su compañero. "Uffff... ¡con la de fotos que comparto yo al día o vídeos que me pasan y reboto!".

"Yo hablo más con mis amigos casi siempre a través de Instagram, pero si me llega algo gracioso por WhatsApp lo comparto y ya está. No sabía que no se podía hacer", asegura Ana Luesma, una joven zaragozana de 18 años. "¿Con los vídeos de TikTok pasa lo mismo?" se pregunta la joven.

"Lo cierto es que no soy muy de compartir nada, utilizo WhatsApp más para enviar audios o mensajes que otra cosa. Lo que me parece bien es que se penalice la creación de grupos sin consentimiento, porque a veces es una pesadilla tanta conversación a la vez", comenta Juan Carlos Caballero, de 49 años.

Dudas habituales entre los usuarios de una red social a través de la cual, según estimaciones de Statista, se envían más de 100.000 millones de mensajes al día.