Cómo mandar un whatsapp seguro

Estamos tan acostumbrados a utilizar el teléfono móvil, que no solemos pararnos a pensar en todo lo que estamos contando de nosotros sin querer. Proporcionamos números de cuenta, emails, datos personales... No solo eso, nos ‘confesamos’ a menudo con los amigos por WhatsApp, que se ha convertido en el rey de las relaciones personales sin necesidad del cara a cara. Antes llamábamos por teléfono, ahora escribimos un mensaje o mandamos un audio. Un mensaje o un audio para que lo lea y escuche solo el destinatario. Pero, ¿podemos estar seguros de eso? Podemos estarlo si ponemos los medios, claro. Pero no todo el mundo los pone.

La primera medida y más generalizada para garantizar la privacidad de nuestras comunicaciones es activar el desbloqueo del dispositivo por PIN, huella digital, reconocimiento facial o un patrón de movimientos. Si se considera necesaria una capa de seguridad extra, se puede activar el PIN para tener acceso al contenido del Whatsapp del teléfono. Para ello hay que ir desde el menú principal de la ‘app’ a Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos e indicar el PIN.

No obstante, a veces no es suficiente con estas barreras y hay que recurrir a otros métodos. La criptografía es casi tan antigua como la escritura y uno de los métodos más conocidos es el cifrado César, llamado así porque Julio César lo usó para transmitir órdenes a los generales de su ejército. El método consistía en desplazar tres posiciones a la derecha el alfabeto latino normal. El receptor del mensaje solo tenía que trasladarlo ese mismo número de posiciones para poder leerlo. Este método primario fue sustituido por otros más complejos, como las codificaciones numéricas que utilizan un algoritmo para encriptar el mensaje. Pero ahora toda esa codificación se realiza a través de ‘software’.

Estas son algunas opciones para asegurarnos de que nadie ajeno a nosotros va a poder acceder a nuestros mensajes:

Instalar un teclado criptográfico

En los iPhone está disponible la ‘app’ EncryptChat, que codifica los mensajes que se envían, y solo si el receptor tiene la contraseña correcta lo desencripta para que pueda leerlo. Para descargar Encryptchat en iPhone se accede a la dirección https://apps.apple.com/es/app/encryptchat/id1325999320.

Secure Text Keyboard

Es una ‘app’ que instala un teclado que funciona con más de treinta idiomas y se puede utilizar también en el ordenador. Eso sí, no está en la tienda oficial de Android y hay que descargarla como APK, lo que puede suponer un riesgo para la seguridad del teléfono.

Utilizar chats archivados

Cuando alguien quiere ocultar no solo lo que está diciendo, sino el mismo hecho de que está hablando con otra persona o forma parte de un grupo, puede comunicarse con más discreción utilizando chats archivados. Los chats que contiene Whatsapp se pueden borrar o se pueden archivar y, en este caso, se quedan en la aplicación, pero el acceso está un poco más escondido. Para ello hay que quedarse pulsando sobre un chat y elegir en la parte superior derecha el símbolo de una carpeta con una flecha descendente en el interior.

Los chats que estén archivados se pueden consultar al final de la lista de conversaciones activas. Al entrar en ese apartado se puede hablar con los miembros del chat como si estuviesen en el menú principal.

Emplear webs de cifrado de mensajes

Emplean, en su mayoría, métodos clásicos de encriptado. La opción de las webs es útil, sobre todo, cuando se utiliza Whatsapp en el ordenador.

https://cifraronline.com/ Se escribe el texto que se desea cifrar y se indica una contraseña. A continuación, aparece el texto cifrado, se copia y se envía. Ninguna persona que no conozca la contraseña que se ha acordado podrá descifrarlo.

https://planetcalc.com/ Es una web con un apartado de criptografía que incluye varios métodos para codificar, desde el mencionado cifrado César (Caesar cipher) -con la variación del Vigenère cipher- al cifrado atbash o el más complejo Hill cipher.

Crear mensajes temporales

Primero fue Snapchat, luego Telegram y, ahora, Whatsapp se suma a los mensajes con vida limitada. Para crear un mensaje temporal en Whatsapp hay que entrar en el chat individual o de grupo y pulsar en el nombre de la parte superior para acceder al menú de información. Bajamos hasta ‘mensajes temporales’, donde aparecerá la opción de que los textos que se envían desaparezcan a las 24 horas, a la semana o a los tres meses, aunque durante ese tiempo se pueden hacer capturas de pantalla. Esta posibilidad solo se aplica a los mensajes que se envíen a partir del momento de la activación, y si el usuario no abre Whatsapp hasta que haya pasado ese periodo, no los verá al entrar en la aplicación, aunque sí puede que los vea en las notificaciones. También se puede activar esta opción de forma predeterminada para todos los chats individuales nuevos en Configuración o Ajustes y luego pulsando Cuenta > Privacidad > Duración predeterminada y seleccionando la duración.