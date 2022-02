Cuatro detenidos por la muerte de Michael K. Williams, actor de 'The Wire'

Las fuerzas del orden de EE.UU. detuvieron a cuatro personas por la muerte por sobredosis en septiembre pasado del actor Michael K. Williams, conocido por su papel en la popular serie "The Wire", informaron este miércoles las autoridades.

Según un comunicado del Departamento de Justicia, tres de los acusados fueron arrestados el martes y acudieron el miércoles a un tribunal de Manhattan, mientras que otro de ellos fue arrestado en Puerto Rico también este martes y comparecerá ahí ante la Justicia el jueves.

La Policía identificó a los detenidos como Irving Cartagena, de 39 años, quien le habría entregado heroína con fentanilo a Williams, y a Héctor Robles (57), Luis Cruz (56) y Carlos Macci (70), quienes habrían participado también en la distribución de la droga.

El texto señala que alrededor del 5 de septiembre de 2021, los acusados vendieron al actor heroína cortada con fentanilo, una droga considerada entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, y otra sustancia análoga del fentanilo.

Tras consumir la droga, Williams fue hallado muerto en su apartamento de Brooklyn el 6 de septiembre como resultado de una sobredosis.

Pese a saber que el intérprete había fallecido tras comprar su producto, los cuatro acusados siguieron vendiéndolo a plena luz del día en los alrededores de edificios residenciales en Brooklyn y en Manhattan.

"Hoy, junto con nuestros compañeros de las fuerzas de seguridad del Departamento de Policía de Nueva York, anunciamos el arresto de miembros de una banda de tráfico de drogas, incluido Irving Cartagena, el hombre que supuestamente le vendió la dosis mortal de drogas a Michael K. Williams", afirmó en un comunicado el fiscal Damian Wiliams.

"Esta es una crisis de salud pública. Y tiene que parar. A los opioides como el fentanilo y la heroína no les importa quién eres ni cuánto has conseguido. Solo alimentan la adicción y llevan a una tragedia", agregó.

Williams, de 54 años, saltó a la fama como el carismático ladrón y narcotraficante Omar Little de 'The Wire' (2002-2008), una de las series más prestigiosas de la historia de la televisión en Estados Unidos.

Al margen de 'The Wire', el intérprete tuvo una notable trayectoria en la pequeña pantalla con papeles en series muy apreciadas como 'Boardwalk Empire' (2010-2014), 'The Night Of' (2016) y 'When They See Us' (2019).

También se dejó ver en cintas como '12 Years a Slave' (2013) y en la película para televisión 'Bessie' (2015).

A lo largo de los años, el intérprete había hablado en varias ocasiones públicamente de sus problemas con las drogas, incluido durante el periodo en el que rodó 'The Wire'.

En 2016, por ejemplo, contó en una entrevista con la radio pública NPR cómo había encontrado ayuda en una iglesia de Nueva Jersey en un momento especialmente complicado y en el que la adicción amenazaba con destruir su carrera.