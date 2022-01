Todo lo que necesitas saber sobre el color de 2022

'Very Peri'. Ese es el curioso nombre del color de 2022. Palabra de Pantone, la autoridad mundial en materia de comunicación e inspiración del abanico cromático desde 1963. Es un símbolo de la transición que estamos viviendo hoy en día, colocando el futuro bajo una nueva luz. Con la creciente popularidad del metaverso y la comunidad artística en el espacio digital, 'Very Peri' ilustra la fusión de la vida moderna en correspondencia con las tendencias de color en la virtualidad. Es un tono tan especial que ha tenido que ser inventado, basándose en el tono de las hojas de la flor vincapervinca.

«La creación de un color nuevo por primera vez en la historia de nuestro programa de colores educativo Pantone Color of the Year es el reflejo de un proceso de innovación y transformación a nivel mundial», explica Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute. «A medida que la sociedad reconoce los colores como una forma de comunicación fundamental y como una manera de expresar, captar, conectar e influir en ideas y emociones, esta nueva y compleja tonalidad azul fusionada con un rojo violáceo resalta el abanico de posibilidades que se nos presenta», añade Pressman.

Durante más de 23 años, el Pantone Color of the Year ha influido en el desarrollo de los productos y en las decisiones de compra de múltiples sectores, como el de la moda. Pero el color estrella de la temporada ¿favorece? «Se trata de un color que sienta bien de forma generalizada», explica Paula Iváñez, estilista y docente de moda. «Si hiciéramos un estudio de color a cientos de personas encontraríamos que algún tono de morado con matices rojizos le favorece. No importa de qué color sean tus ojos, pelo o piel, este color, sin duda enmarcará tu rostro de una forma sublime», comenta la también periodista.

Ahora, si dentro de las cuatro estaciones de la colorimetría -la ciencia que estudia la medida de los colores- «tienes unas características propias de las dos estaciones suaves -verano (fría suave) y primavera (cálida suave)-, como ojos verdes, hazel, azules, marrones claro o pardos, el cabello en tonalidades desde castaños cobrizos a cenizas, rubios dorados y, sobre todo, los pelirrojos y las pieles pálidas, estás de enhorabuena, porque son las que más se benefician del efecto 'resplandor' del color del año», apostilla Iváñez.

Es un color que «recuerda mucho al púrpura más vivido y eso desde la visión de la asesoría de imagen y la psicología del color nos invita a sentir un aura de confort y fuerza, pero calma y sosiego a la vez, fomentando también la creatividad». Para combinarlo, la estilista puntualiza que depende la osadía de cada uno. «Los más atrevidos pueden jugar con los colores contrarios o complementarios, como, por ejemplo, el amarillo, creando el típico 'outfit' que funciona genial al relacionar el color del sol dentro de nuestra cultura con la energía y la alegría». Sin embargo, el color del año también es apto para las combinaciones más delicadas. «Para ello -asevera- debemos elegir tonalidades empolvadas de este tono púrpura. Un ejemplo sería completar el estilismo con un color malva, con lo que conseguimos dotar de dulzura el 'halo' de fuerza del morado más intenso, compensándolo». Otras mezclas ganadoras son las más clásicas, «con blancos, marrones, grises negros e incluso azules marinos, aunque también funcionarían las románticas formadas con rosas palos, azules pastel o turquesas».

Aromas naturales

Pero no solo podemos hablar ya del color del año recién estrenado, también de su olor. El 'nariz' Jordi Fernández afirma que «el aroma de 2022 debería cumplir los requisitos de sostenibilidad de nuestra sociedad. Hoy en día la gente quiere saber cómo se produce su perfume y si degradan los recursos naturales». Como perfumista cree que «la única forma de ser sostenibles es usar la biotecnología más avanzada». Otra tendencia en perfumería son los aromas unisex y frescos que cumplen con este requisito de naturalidad. Fernández ha recurrido a ambas tendencias en su última creación para la firma Ex Nihilo, 'The Hedonist'. Le da una vuelta a las materias primas con una molécula procedente de los ingredientes de patchouli akigalawood. «La idea de esta fragancia era reinventar la nota amanerada clásica, buscando representar su permanencia natural, con toda su fuerza, pero también su dulzura y frescor. Otros ingredientes amaderados, como el cedro, le dan magia al perfume, además de una gran persistencia y capacidad de difusión. Es adictivo».