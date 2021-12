Pasión Vega: "Ahora hasta Adele se ha puesto buenorra"

Pasión Vega intenta surfear la sexta ola del covid llevando una vida monacal. «Porque de mí dependen muchas personas. Ahora mismo me está esperando una coral entera», dice esta malagueña afincada en Cádiz. Y no exagera. La cantante, de 45 años, estrena este jueves en el Palacio Euskalduna la Misa Criolla, junto a la Sociedad Coral de Bilbao, un concierto solidario con el Banco de Alimentos de Vizcaya. «Yo he crecido con esa música en la voz de Mercedes Sosa. Mis padres la ponían en casa por estas fechas».

-¿Se puede cantar misa siendo atea?

-Yo soy una mujer muy espiritual y soy creyente, aunque por una opción personal ahora mismo no soy practicante. Pero de jovencita formé parte de un grupo cristiano, fui catequista y estuve muy vinculada a la iglesia. Empecé a cantar en el coro de la parroquia de mi barrio y hasta canté en una Misa del Gallo.

-Hoy la veo más cerca de la teología de la liberación...

-Ja, ja, ja... Quizás por ahí van los tiros. La Misa Criolla que Ariel Ramírez compuso en 1964 se la dedicó a dos monjas que ayudaron a prisioneros de un campo de concentración. Tiene un cariz muy humano y profundo. Y, aun no siendo creyente, es una obra maestra de la música argentina.

-Supongo que no le ha extrañado que Yolanda Díaz visite al Papa Francisco.

-No. Porque él es una persona magnífica que está intentando transformar la Iglesia con pequeños pasos. A mí me también me gustaría conocer al Papa. Y además su acento argentino me encanta.

-¿Usted es más de comunión o de comunismo?

-Yo soy más de izquierdas, soy una mujer que se vuelca hacia la clase trabajadora y la acción social. Pero no soy comunista.

-¿Cómo le ha dejado la muerte de Verónica Forqué?

-Entristecida. Me gustaba mucho como actriz y como mujer. Pero las depresiones están tan a la orden del día que nadie está libre de ellas.

-¿Es más frágil la salud mental de los artistas?

-He hablado de este tema con muchos compañeros y no sé... Como decía Pessoa, el arte es una demostración de que la vida no basta. Es un extra. Y a mí en los momentos difíciles, me salva. Cantar me hace feliz y me hace ser una mujer bastante alegre, pese a haber tenido mis caídas y haber estado en el lodo. Porque la vida te da una de cal y otra de arena. Pero la música para mí es una tabla de salvación, un bálsamo.

-¿Ha cantado mucho durante la pandemia?

-Muchísimo. Yo canto a diario, me sale solo. En el coche voy cantando, cuando llevo a la niña al colegio, cuando vuelvo... Y mi hija, Alma, que ahora tiene siete años, me sigue.

-¿Va para artista?

-Yo no se lo voy a recomendar, ja, ja ja... Sé lo complicado que es y no la animaré. Pero si al final lo decide, espero que sea tan feliz como yo.

-Teníamos a Adele como ejemplo de cantante que no necesitaba ser escultural. Ahora Adele parece una modelo. ¿Cómo se queda?

-Es cierto, Adele también se ha puesto buenorra, ja, ja, ja... Pero como me dijo un amigo, lo importante no es el saber estar de un artista en el escenario. Lo realmente importante es saber ser. Ahí está la clave. Tú puedes estar mejor o peor físicamente, pero al final, si tú eres, si transmites verdad sobre el escenario, eso puede con todo.

-Incluidos los centímetros de más.

-Mi lucha siempre es con los kilos de más. Nunca he estado delgada, soy de redondearme. Pero hago mucho deporte, me cuido, y lo importante es que tú te sientas bien y que el espectador vea a una mujer saludable. Yo me planto en el escenario con mis curvas y mis complejos, que los tengo, pero creo que es importante transmitir normalidad. Y quererse. Solo así puedes proyectar a los demás esa seguridad y alegría de vivir.

-Por cierto, ¿ya ha armado el belén?

-Claro. Lo tengo de Playmobil, porque la niña puede jugar con él y cada Navidad vamos comprando un camello o una ovejita. Yo este año, como el mismo 23 estoy cantando, me iré corriendo a Málaga el 24. Y a donde me inviten, ja, ja, ja... No tengo mucho previsto.