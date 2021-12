Julio Iglesias Jr. ya está oficialmente divorciado

Desde el pasado 16 de noviembre, Julio Iglesias Jr. (48 años) y Charisse Verhaert (39) están oficialmente divorciados. En febrero anunciaban su separación que cogía a todos por sorpresa ya que hasta ese momento siempre se habían mostrado como una pareja ideal. En agosto, era ella la que decidía interponer la demanda de separación y lo que se había contado como una ruptura de mutuo acuerdo parecía enconarse a razón de las peticiones que la modelo hacía a su ya expareja.

Sin embargo, a tenor de las declaraciones realizadas por el hijo de Isabel Preysler, al final nada fue tan grave como parecía. Charisse pedía el reparto equitativo de los bienes, el uso para ella de la vivienda (mansión) familiar y una pensión compensatoria para poder seguir manteniendo el mismo nivel de vida que venía disfrutando al lado del hijo de Julio Iglesias.

A todo esto se sumaba la custodia del perro que tenían en común. Unas exigencias que parecían excesivas y que Julio José achaca al interés de los abogados.

Finalmente la pareja ha llegado a un acuerdo y tan buena es su relación que él la califica como su "mejor amiga". "Se había acabado el amor de pareja. Quedaba el cariño, la amistad, y eso lo mantenemos", asegura, a la vez que puntualiza que en ningún caso han existido terceras personas. "Ya no había pasión. La distancia acabó con eso", afirma en una entrevista ofrecida a '¡Hola!' en exclusiva. "Si queríamos ser felices, no podíamos seguir juntos", reconoce.

Apoyo de la familia

Julio José habla también del apoyo que en todo momento ha recibido por parte de su familia: "Mi padre me dijo: 'La gente se divorcia, forma parte de la vida'. Mi familia me ha apoyado mucho, todos han incidido en que no pasa nada, en que no se acaba el mundo". De hecho, no sería el primer divorcio en el seno familiar, empezando por el de sus padres, anunciado en julio de 1978 y continuando por el de su hermana mayor, Chabeli Iglesias, que se separaba en 1995 del que fuera su marido, Ricardo Bofill, solo año y medio después de la boda.

Julio Iglesias Jr. y Charisse Verhaert se conocieron en Miami en 2004 y en noviembre de 2012 contrajeron matrimonio en el Palacio El Rincón, a las afueras de Madrid, propiedad del padre de Tamara Falcó (hermana del novio y con quien Charisse mantiene una muy buena amistad), el marqués de Griñón.

Aunque nunca se han ocultado, su relación ha sido discreta y salvo por algunas apariciones públicas, no trascendieron cuestiones de su privacidad hasta el anuncio de su separación que finalmente ha culminado de manera amistosa.