Los duques de Cambridge se van con sus villancicos de la BBC a la ITV, el canal rival

Con los villancicos a otra parte: los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, han rechazado que la BBC emita este año su concierto benéfico de Navidad por estar descontentos con la cobertura de sus actividades y, en su lugar, han ofrecido el programa al canal rival ITV.

La decisión, que ha revelado el periódico 'The Sun' y aún no se ha confirmado oficialmente, se debe, presuntamente, a que Guillermo está furioso por un documental de la cadena pública británica en el que, a su juicio, no sale bien parado.

El veterano corresponsal de Casa Real de la cadena pública, Nicholas Witchell, reconoció hoy que hay un problema.

"Sin duda, hay irritación" en palacio y "especialmente por parte de Guillermo" sobre la cobertura realizada, dijo, y apuntó: "Parece que la BBC ha de ser castigada".

El concierto, que se grabará a principios de diciembre en la londinense abadía de Westminster y se retransmitiría antes de Navidad, estará presentado por la duquesa, y es posible que aparezcan los tres hijos de la pareja, Jorge, Carlota y Luis, indica el diario.

Una fuente dijo al rotativo que el plan original de emitirlo en la BBC1, que suele ocuparse de los actos monárquicos, "ha cambiado en los últimos días por una discusión terrible" sobre un documental de dos partes de la emisora pública titulado 'Los príncipes y la prensa', que analiza la relación con los medios de Guillermo y su hermano menor, Enrique, casado con la estadounidense Meghan Markle.

El primer episodio, emitido el pasado lunes y que incluye entrevistas con destacados periodistas de realeza, sugiere que fueron fuentes de palacio cercanas a Guillermo las que filtraron información negativa sobre Markle.

En el segundo capítulo, programado para la semana próxima, se profundiza en el distanciamiento entre los dos hermanos y las rivalidades entre sus oficinas de comunicación.

Según 'The Sun', el malestar sobre este programa, del que ya se quejó la monarquía en un comunicado, se suma a su descontento por las irregularidades, expuestas recientemente, que cometieron empleados de la BBC al emitir en 1995 una entrevista con la difunta princesa Diana, en la que reveló la infelicidad de su matrimonio con Carlos.