'Carmen Sevilla, la novia de España', nuevo libro editado con motivo del 91 cumpleaños de la artista

'Carmen Sevilla, la novia de España' es el título del nuevo libro editado por Sevilla Press con motivo del 91 cumpleaños de la artista que se celebró el pasado 16 de octubre del 2021. El libro de 182 páginas y más de cien fotografías, muchas de ellas inéditas, ha sido escrito por el periodista sevillano Alfredo Sanchez y se encuentra ya distribuido a todas las librerías de España, grandes superficies y Amazon.

La obra es el sexto volumen de una colección de vidas gráficas que comenzó con 'Canta Rocio Canta' y 'Soy Raphaelistade', de la periodista Marina Bernal y que continuó con los libro 'Superviviente Pantoja', 'Paquirri en Primera Persona' y 'Jesulín 3.0', estos tres últimos también del periodista Alfredo Sánchez.

Las últimas imágenes emitidas de la artista antes de agravarse su enfermedad corresponden a las de su 81 cumpleaños, por lo que desde hace diez años poco se sabe de la artista salvo que vive retirada de la vida pública y perfectamente atendida, aunque su cautivadora sonrisa no se ha borrado de su rostro.

Carmen García Galisteo, Carmen Sevilla, se encuentra en la residencia Sanyres de Aravaca, en Madrid, donde sólo dos personas pueden visitarla; su único hijo, Augusto, y su fiel Moncho Ferrer, persona de confianza.

'Carmen Sevilla, la novia de España', nació el 16 de octubre de 1930 en la ciudad que le dio el nombre con el que triunfó en todo el mundo. En concreto, en el barrio de Heliópolis, en un chalet propiedad de su abuelo donde existe en la actualidad una placa con el nombre de la artista.

Fue bautizada en la mismísima Catedral de Sevilla ante la imagen de la Virgen de los Reyes, patrona de la ciudad, recibiendo el nombre de María del Carmen García Galisteo. Su padrino fue Antonio Olmedo, director del periódico ABC de Sevilla. Y fue en el barrio de la Macarena, en el número 23 de la calle Feria, donde creció con el sueño de ser bailarina.

La hija del letrista de Estrellita Castro e Imperio Argentina aprendió a bailar en la academia del famoso bailaor Realito, situada frente a su casa. La escuela de baile pasó después a la Alameda de Hércules, donde un azulejo lo recuerda. En las calles de Sevilla se empezó a construir la carrera de esta mujer bellísima y polifacética.

La mujer que enamoró a grandes actores de Hollywood, que triunfó en la música y en el cine y que, tras unos años alejada de los focos, resucitó, y de qué manera, como estrella de la televisión.

En realidad, Carmen Sevilla nació en 1931 y no en 1930 como dicen las biografías. A diferencia del resto de las folclóricas de la época se puso años en vez de quitárselos. Así le explicó la propia Carmen Sevilla al periodista Manuel Román la tradicional confusión con su año de nacimiento.

"En las enciclopedias, en cualquier texto biográfico sobre mí consta como nacida en Sevilla en 1930. ¿Y sabes por qué? Pues porque cuando yo empecé de jovencilla, amadrinada por Estrellita Castro, era menor de edad y para ser profesional tenía que sacarme obligatoriamente el carné del Sindicato Nacional del Espectáculo donde, no teniendo la edad mínima exigible para que me lo facilitaran, tuve que ponerme un año más. Y claro, la cosa siguió, fue rodando y ya no me fue posible rectificar. Pero te lo digo bien clarito, que yo vine al mundo ¡en 1931!".

Su padre, Antonio García Padilla, fallecido el 17 de febrero de 1987 en Madrid, era hijo de un periodista andaluz y escribía letras para las canciones de películas en donde actuaban actrices españolas como Imperio Argentina, Concha Piquer o Estrellita Castro, que nació en la calle Mateos Gago de Sevilla a la sombra de la Giralda y que curiosamente también fue bautizada en la Catedral de Sevilla.

Su madre, Florentina Galisteo Ramírez vivió casi 100 años, 10 de octubre de 1904-23 de julio de 2004. Carmen Sevilla era nieta de José García Rufino (1875-1943), un periodista satírico andaluz que firmaba como Don Cecilio de Triana y de Catalina Padilla Ragares, sus abuelos paternos. Era la mayor de otros dos hermanos, Antonio (1932-26/07/1999) y José (fallecido el 24/08/2015).

Carmen nació en el barrio residencial de Heliópolis, cuyo nombre significa 'Ciudad del Sol' en griego, muy cerca del estadio del Real Betis y en una vivienda unifamiliar de las que se construyeron para los visitantes de la Exposición Iberoamericana del 29.

Al poco de nacer sus padres se trasladaron a la calle Feria de Sevilla a una casa situada entre la Capilla de Montesión y la Parroquia de San Juan de la Palma y fue allí donde la actriz vivió la Guerra Civil, aunque según sus memorias el único recuerdo que guarda de esa época es el de ver algunas iglesias ardiendo. Una vez que terminó la Guerra Civil española (1936 -1939), su familia se trasladó a Madrid. Allí pudo asistir a clases de canto y baile en el Conservatorio de Música.

Su actividad profesional comenzó a muy temprana edad allá por los años cuarenta, en plena etapa de la adolescencia. Desde entonces bailó, cantó, se convirtió en una notable actriz y posteriormente en una popular presentadora de televisión.

Durante los noventa años de su vida, Carmen Sevilla ha vivido en sus propias carnes la soledad. Primero la elegida, cuando decidió retirarse a la finca de Herrera del Duque junto a Vicente Patuel. Luego la sobrevenida, cuando se quedó viuda. Y, por último, la más triste, la que vive actualmente por culpa del Alzheimer.

Hasta los 80 años estuvo trabajando, presentando con Inés Ballester el programa Cine de Barrio en TVE, y con éxito. Siempre agradeció la oportunidad laboral de estar frente a las cámaras y en su despedida profesional se emocionó.

Valerio Lazarov fue quien la recuperó para los platós. Se había retirado al campo junto a su segundo marido, Vicente Patuel. En Extremadura, en la finca Los Valles de Herrera del Duque, vivieron casi 30 años. Allí estaba en contacto con la naturaleza y sus queridas "ovejitas" que luego popularizó en televisión.