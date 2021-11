María Pilar Martínez Barca: "El contacto cercano hace mejorar al enfermo"

La coautora de ‘Humanizar. Humanismo en la asistencia sanitaria’ presenta hoy en el Ateneo de Zaragoza una obra en la que se anima a reflexionar sobre la calidez en los cuidados hospitalarios.

Plantean en su libro que hay que humanizar la salud, ¿por qué?

Humanizar es, según la RAE, «hacer una cosa más humana, menos cruel, menos dura para los hombres». Y de eso se trata, de hacer la asistencia sanitaria y las demás mucho más cercanas al ser humano. Y más en estos tiempos difíciles como los actuales.

Una atención sanitaria cercana, ¿mejora la salud del enfermo?

Por supuesto que sí. En el prólogo se hace referencia a la última lección del maestro Pedro Laín Entralgo, que en su incapacidad postrera es cuando más humaniza a quien lo visita. El contacto cercano hace mejorar al enfermo, puede hasta sanarlo. Ahí está la experiencia de Jesús de Nazaret. Y el contacto con el enfermo humaniza al sanitario, al cuidador. Es el lema de San Camilo de Lelis: «Más corazón en esas manos».

¿Las instituciones están implicadas en la humanización o se diluyen en una gestión fría?

Están implicadas. Lo que pasa es que es muy difícil dar una asistencia individualizada. Hay, por lo general, pocos trabajadores en las residencias, no siempre con una formación adecuada. Sin ir más lejos, muchos trabajadores no han querido vacunarse. De hecho, la figura del asistente personal, en el caso de personas con diversidad funcional, aún no está reconocida en el régimen laboral ni de la Seguridad Social de nuestro país.

¿Las diferencias en el acceso a la sanidad hacen el sistema menos humanitario?

Debería hacerse más igualitario en todo el país. También en lo que respecta a la atención a personas inmigrantes.

Abordan el binomio dolor-sufrimiento. ¿Estos dos conceptos deben ir siempre de la mano?

No tendrían por qué. El dolor se refiere principalmente a lo físico, mientras que el sufrimiento tiene un importante componente mental y psicológico. Hoy la medicina puede aminorar y hasta quitar el dolor. El sufrimiento entraría en el campo del duelo, de las pérdidas drásticas, ya sea de la propia salud, de los bienes o de los seres queridos. Ahí es necesaria otro tipo de intervención y ayuda, especializada y de calidad. Mal tratado, el dolor físico también deviene en pena y congoja.

Hablan de la importancia de paliar, pero hay unidades de cuidados paliativos bajo mínimos… ¿Al paciente terminal se le trata como a un ciudadano de segunda?

Es una decisión política. Se habla mucho de muerte digna y hasta se aprueban leyes exprés. Pero no se trata de aplicar la eutanasia, sino de paliar el dolor y el sufrimiento e incentivar las unidades especializadas. Pasa como con la asistencia a los grandes dependientes. ¿Por qué sí a las residencias y no a la asistencia personal? Están mal hechas las cuentas. Cuando la razón y el sentido común primen sobre el interés y el partidismo político, las personas con discapacidad, enfermas, ancianas o terminales dejaremos de ser ciudadanos de segunda.

¿Es ‘empatía’ una palabra que debería grabarse a fuego en las facultades de Ciencias de la Salud?

La palabra la aprendí de mi maestro, José Carlos Bermejo. La empatía es el sentimiento de identificación con algo o alguien, pero sobre todo la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Va mucho más allá de la mera simpatía. Es ponerse en el lugar del otro, al menos intentarlo, calzarse los zapatos o las sandalias del vecino. ¿Cuáles son los dos primeros mandamientos de nuestra tradición? Es una palabra cada vez más utilizada, pero sigue siendo la gran desconocida. Debería grabarse no solo en los muros, pasillos y aulas de las facultades, sino a fuego, cal y llanto en cada corazón.