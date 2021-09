Surrealista enfrentamiento entre Shakira y dos jabalíes

Nadie lo creería si no fuera porque lo ha confesado en sus redes sociales y puede dar fe de ello su hijo Milán y, además, hay material gráfico que lo atestigua: Shakira se enfrentó a dos jabalíes en un parque.

La cantante no ha dudado en compartir en sus redes sociales el desafortunado suceso que, por suerte, no deparó daños personales. En un vídeo publicado en Instagram, la colombiana asegura haber sido víctima del ataque de dos mamíferos omnívoros salvajes en pleno parque en el que disfrutaba de un rato de relajación con su hijo.

"Me han atacado dos jabalíes en el parque y se iban llevando mi bolso para el bosque con mi teléfono. Me han reventado todo", aseguraba la cantante en la citada red. "Al final me han dejado el bolso porque me les he enfrentado".

Por si sus palabras no fueran suficientemente creíbles, ha echado mano del testimonio ante sus seguidores de su hijo para que diera fe de que no mentía y se había enfrentado con valentía a los fieros animales: "Milán, di la verdad, cómo tu mami se ha enfrentado a los jabalíes", le reclamaba a su hijo mientras iba detrás suyo persiguiéndole por la casa.

El ciclista anima a salir del agua al jabalí que después embistió a quien grababa la escena. HA

Precisamente en las últimas hora se ha hecho viral otro ataque de un jabalí, en este caso de un ejemplar que nadaba en un canal y un ciclista le animaba a intentar alcanzar una rampa para salir a tierra mientras le grababa otro compañero deportista de la misma disciplina. El problema es que al salir del agua, el animal atacó al hombre que estaba grabando la escena y tuvo que salir por piernas para no ser embestido. El jabalí llega a propinarle varios golpes, e incluso se ve obligado a tirarse al agua para evitar males mayores. Los ciclistas aprendieron la lección: no se puede esperar el agradecimiento de un animal salvaje por mucho que le salves la vida.