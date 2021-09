Fallece Clive Sinclair, padre del Spectrum

El inventor británico sir Clive Males Sinclair falleció este jueves a los 81 años. Revolucionario con todos los ingenios que puso en marcha, entre todos destaca el ZX Spectrum, uno de los primeros ordenadores domésticos de la historia.

Nacido en Londres con poco más de 20 años creó la compañía Sinclair Radionics Ltd. Con ella produjo en 1961 Microvision, una minitelevisión que cabía en la palma de una mano y que fue superventas. Poco después presentó la primera calculadora de bolsillo. La empresa fue creciendo para denominarse Sinclair Instruments LTD y poseriormente Science of Cambrige. Esta firma fabricó el ordenador MK14 en 1978.

Dos años mas tarde la firma lanzaba un pequeño computador ZX80 que denominaba «El más barato del mundo». Tenía solo un kbyte de memoria Ram y funcionaba con el sistema operativo Basic. Su pantalla era de blanco y negro y contaba con el procesador de 1 Mhz. Este ordenador el sigue el ZX81.

Clive Sinclair muestra una de sus creaciones Heraldo.es

En 1982 llega el ZX Spectrum. Este ingenio, operado también en Basic y con versiones de 16 y 48 kbytes, fue comercializado en Reino Unido en abril de 1982 y se extendió al resto de países en los meses siguientes. Sir Clive Sinclair tenía una idea en la cabeza: fabricar un ordenador asequible a todos los bolsillos. Lo logró. Al grito de «¡papá, necesitamos un ordenador para estudiar!», miles de niños y adolescentes encontraron la excusa perfecta. Pese a su limitada paleta de colores y su escasa potencia -los juegos se ejecutaban casi siempre sobre un fondo negro-, títulos como «The Great Escape» o «Army Moves» encandilaron al personal. Y es que en realidad el uso de estas computadoras como «arma» educativa o de negocios era algo muy residual.

Sinclair C5, Redes sociales

A este éxito siguieron otros, aunque también hubo fracasos. Uno de ellos tuvo lugar en el sector de la automoción, donde sir Clive Sinclair fue un precursor del futuro actual. Asi, en 1985 presetó el Sinclair C5, un coche de tres ruedas eléctrico que no fue homologado para circular por la calle debido a su baja altura.