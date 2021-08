La polémica foto de C. Tangana rodeado de mujeres en un yate y la aplaudida respuesta de María Pombo

C. Tangana ha vuelto a servir la polémica en sus redes sociales. Esta vez con una fotografía en la que aparece rodeado de mujeres en un barco para promocionar su nuevo tema, 'Yate'. La imagen ha recibido todo tipo de comentarios, pero destacan sobre todo aquellos que tildan la instantánea y la actitud del cantante de machista y que incluso la comparan con estampas similares protagonizadas por Julio Iglesias o Jesús Gil.

La fotografía muestra al madrileño en el centro, acompañado de mujeres jóvenes y populares que posan sensualmente a su alrededor. Entre las actrices e 'influencers' se encuentran algunas tan populares como Ester Expósito, Hiba Abouk, Miranda Makaroff o Jéssica Goicoechea.

La polémica no ha tardado en llegar después de que Tangana subiera la foto a su cuenta de Instagram. La mayoría de los usuarios han acusado al cantante de machista y han criticado que recurra a este tipo de publicaciones para llamar la atención y perpetuar el cliché de hombre rico .

No obstante, las críticas no se han centrado únicamente en 'El Madrileño', sino que han llegado también a las mujeres que han aceptado aparecer en la imagen. Especialmente duros han sido los mensajes hacia la popular actriz de 'Élite', Ester Expósito, y la 'influencer' Jéssica Goicoechea. A ellas se les reprocha el hecho de mantener un discurso feminista en sus redes sociales, para después prestarse a aparecer en este tipo de contenido.

Entre las reacciones se han colado comentarios de otros personajes populares que no han querido mantenerse al margen de la polémica. Uno de los más aplaudidos ha sido el de la también 'influencer' María Pombo que, pese a reconocer que le gusta la música del cantante, ha admitido que no le ha gustado nada esta fotografía.

"Quitando lo mucho que me gusta él, lo diferente que me parece y la frescura que aporta a la industria musical, creo que con esto, concretamente, ha caído en un 'básico' como muchos otros artistas de reggaeton. Un hombre en un yate y muchas mujeres a su alrededor como sinónimo de éxito. Esta foto, a mí personalmente, me da pereza", ha escrito Pombo.

"También creo que mucha gente que está ahí tiene un discurso en redes muy diferente a lo que transmite esta foto. No sé qué hubiera pasado si hubiese sido yo una de esas chicas", ha añadido la 'influencer'. A lo que un usuario le ha respondido: "Más te gustaría a ti ser una de ellas y estar en ese yate, guapa". La respuesta de Pombo ha sido muy aplaudida en las redes: "Prefiero tener el yate".