Carmen Lomana critica el físico de Mercedes Milá y desata la pólemica

La polémica ha saltado esta semana por unas declaraciones de Carmen Lomana sobre Mercedes Milá en el programa Espejo Público de Antena 3. Este viernes la "celebrity" entró en una conexión del programa desde su residencia de vacaciones en Marbella

Tras recibir la felicitación por ser el Día del Carmen, la tertuliana hizo un desafortunado comentario sobre el físico de Mercedes Milá.

Antes de finalizar la entrevista por videollamada Lomana recriminó a la escritora Lucía Etxebarría que la hubiese comparado en una encuesta con Mercedes Milá: "Sigue haciendo encuestas que te voy a dar a ti. Me pone con una señora, a la cual adoro, pero que está para los leones. Está para los leones físicamente porque no se ha cuidado", le echó en cara.

La escritora le contestó: "Ya sabemos porque lo dices, no hace falta decir más", dijo entre risas ya que se refería a una encuesta que Etxebarría había realizado en redes sociales. La colaboradora añadió que no tenía la misma opinión y desevelaba que esas declaraciones se referían a Mercedes Milá añadiendo "Yo creo que es una mujer muy guapa, sinceramente", señalaba la escritora, mostrándose totalmente en desacuerdo con Lomana y saliendo en defensa de Milá.

.@EspejoPublico ➡️ Carmen Lomana acaba de volver del Camino de Santiago, una experiencia muy gratificante que recomiendahttps://t.co/2d17Vfyuqr — antena 3 (@antena3com) July 16, 2021

La respuesta de Milá

Captura de pantalla del stories de este martes de Mercedes Milá Instagram @lametazo

Mercedes Milá no se ha cortado un pelo y no ha tardado en responder al "ataque de Lomana". La presentadora de Movistar+ ha respondido este martes desde su cuenta de Instagram a Carmen Lomana mandando un recado a la "celébrity": ¿Vosotros qué creéis? Me habéis echado a los leones?", ha escrito Mercedes Milá. Por ahora, no ha habido una nueva respuesta por parte de Carmen Lomana.

En cualquier caso, lo que está claro es que en pleno directo, Milá ha intentado tomarse las palabras de Carmen con humor, pero así ha quedado la historia del martes en sus redes.

Esta publicación así como alguna otra se ha llenado de comentarios de apoyo: "Estás genial", "A Lomana ni caso".... etc.