La reina Letizia aboga por el acceso de los niños ciegos a la educación en todo el mundo

La reina Letizia ha inaugurado este lunes la 'World Blindness Summit Madrid 2021', la mayor cumbre mundial de las personas ciegas nunca antes celebrada, con más de 4.000 participantes de 190 países de todo el mundo, donde ha abogado por el acceso a la educación de los niños ciegos como clave de su futuro.

Durante su intervención, la Reina ha destacado "la importancia y trascendencia" de este encuentro, que va a tratar "asuntos tan relevantes como la inclusión, empleo, innovación y transformación, tecnologías accesibles y usables, ocio, cultura, deporte, movilidad". Es decir, "asuntos que garantizan la plena participación de las personas ciegas en todos los aspectos que afecten a su desarrollo vital", ha añadido.

En este sentido, ha subrayado especialmente cómo la cumbre va a debatir con profundidad sobre la formación y la educación. "A todos debe importarnos el hecho de que, en cualquier parte del mundo, una sola niña o niño no tenga acceso a la educación o formación (...) Este evento es la mirada que no quiere dejar a nadie atrás", ha concluido.

Por su parte, el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, ha afirmado que esta cumbre "va a fijar el futuro de los 285 millones de personas ciegas del mundo y se hará desde España. "Desde el país de la ONCE, con la referencia del Grupo Social ONCE y un modelo único en los cinco continentes, donde las personas ciegas nos hemos ganado el derecho a regir nuestro futuro con trabajo y esfuerzo", ha indicado.

Carballeda ha destacado que la organización en Madrid de una cumbre de la Unión Mundial de Ciegos (UMC) y del Consejo Internacional de Educación para personas ciegas (ICEVI) es una buena noticia para España, hacia donde mirarán desde todo el planeta. "Por eso, se hablará de los temas que preocupan a las personas con discapacidad visual tanto en los países más avanzados como los que lo tienen un poco peor", ha apostillado.