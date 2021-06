Un investigador español de la vacuna del covid niega que el virus se fugara de un laboratorio chino

El director del laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología, Luis Enjuanes, que dirige desde el CSIC uno de los proyectos españoles de vacuna contra la covid-19 más avanzados, cree que el SARS-CoV-2 no se fugó del laboratorio de virología de Wuhan, que desde el principio de la pandemia, y sobre todo en las últimas semanas, ha estado en el centro de los sospechas de algunos gobiernos e instituciones internacionales.

"A mí y a otros muchos científicos del mundo, que ya escribimos una carta en la revista 'The Lancet', nos parece muy improbable que el virus haya surgido en este laboratorio, que viene trabajando desde hace muchos años con patógenos peligrosos, fundamentalmente coronavirus que han salido de los murciélagos", explica Enjuanes, que elogia a Shi Zhengli, directora de esta instalación, "una gran científica, con mucha experiencia y de pensamiento actual".

"Nos parece mucho más lógico que haya habido una contaminación que ha venido a través de un animal intermedio de los murciélagos, un mamífero, y que luego se haya trasladado a las personas. No podemos estar seguros al cien por cien, pero desde luego, lo menos probable es que venga del laboratorio de Wuhan", afirmó Enjaunes en una entrevista al canal de televisión chino CGTN.

El 26 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, devolvió al primer plano la teoría de que el SARS-CoV-2 fue creado por humanos al pedir al servicio de espionaje de Estados Unidos que investigaran el origen de la pandemia, incluida la teoría de la fuga en el laboratorio.

La pasada semana, Shi Zhengli negó en 'The New York Times' que el origen estuviera en su laboratorio. "¿Cómo diablos voy a ofrecer pruebas de algo de lo que no hay pruebas?", afirmó en ese periódico Zhengli, que consideró que "el mundo está vertiendo constantemente basura sobre una científica inocente".