El hijo de Toni Cantó cumple años cumple 18 años y se da a conocer

El hijo de Toni Cantó y Carla Hidalgo, se llama Lucas y cumplió 18 años en plena efervescencia de la campaña electoral en Madrid y tras el fichaje de su padre por el PP. Sin embargo, su rostro se ha hecho público con una felicitación de su madre, Carla Lago: "Estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido", decía. "No hay un solo día que no me abraces, me digas que me quieres, me digas lo grande que soy y lo guapa también". "Eres mi columna, mi consejero y mi paz cuando ha habido días malos. Estoy feliz de haberte parido" y finalizaba el mensaje con un: "Te quiero infinito Lucas... infinito".

El joven escribía en redes que este jueves se había "liado todo un poco" por la repentina atención recibida y añadía en sus historias de Instagram que “ser el hijo de alguien no te hace ser o pensar como esa persona”, ya que "cada ser vivo es único y diferente”, desmarcándose de los actos, ideologías y pensamientos de estos miembros de su familia.