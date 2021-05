Isabel Díaz Ayuso, en Ibiza, de nuevo enamorada

La presidenta en funciones de Madrid es noticia. Y no por las elecciones sino porque la han cazado besando a su acompañante en una terraza de Ibiza y por haber protagonizado, además, un cuadro en el que, cual Madonna en ‘La Piedad’, sujeta el cuerpo inerte de un Jesucristo encarnado por C. Tangana.

Pero vayamos por partes. Meses después de terminar su última relación, Isabel Díaz Ayuso ha iniciado un nuevo romance del que muy pocos de sus allegados tenían conocimiento. Lo cuenta la revista ‘Lecturas’ en su portada, donde aparece la fotografía de la presidenta madrileña besando (y no de cualquier forma) al hombre que le acompaña en una escapada romántica a la isla de Ibiza. Desde que rompiera el pasado mes de noviembre con el peluquero Jairo Alonso (con el que mantiene una vieja relación de amistad, que sigue viva a pesar de todo), no se conocía pareja a la política, que está divorciada de su primer y único marido, cuya identidad es un misterio.

En el mercado

No hace mucho, Ayuso, de 42 años, respondía entre bromas a María Teresa Campos sobre su estado sentimental: "Ahí vamos, esperando… El mercado está vacío", sonreía. Sin embargo, parece que el amor estaba más cerca de lo que esperaba. Se trata de Alberto González, un apuesto andaluz de 45 años que reside en Madrid. Juntos han protagonizado dos días de ensueño en la isla balear donde no han dudado en dedicarse numerosas muestras de cariño. Allí se les ha podido ver desayunando en una terraza o paseando por Cala Tarida inmortalizando el momento con románticos selfis.

La popularidad de la presidenta madrileña se hizo notar y fueron muchos los que la reconocieron, sin embargo, eso no evitó que disfrutaran del paisaje y de la gastronomía local durante el fin de semana.

Alberto Gonzalez está divorciado y es padre de tres hijos fruto de su matrimonio. Ha sido Federico Jiménez Losantos quien contó en su programa de radio que es técnico sanitario. El periodista turolense aseguró que él "espera que sea la definitiva", de hecho, reveló que "se conocieron antes, pero cuando ella decide romper es cuando ven que va en serio". Aun así, se muestra prudente por la presión que puede suponer mantener una relación con una de las mujeres más populares del momento en España.

Quizás sea pronto para plantearse la maternidad, tal como hizo en su relación anterior. Ella misma confesaba que el trabajo se había interpuesto en su deseo: "Siempre he querido tener hijos pero es cierto que siempre me he volcado en el trabajo".

Pero Ayuso también ha sido noticia por un cuadro en el que hace de Virgen María y el cantante madrileño C. Tangana de Jesucristo en una versión de ‘La Piedad’, que se expone en la feria de arte contemporáneo ArtMadrid. Su autora, la artista Silvia Flechoso, ha añadido al elenco del retablo otras figuras conocidas como las cantantes Rosalía, Nathy Peluso o Billie Eilish.