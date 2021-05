Oprah confiesa que fue violada de niña por miembros de su familia

El pasado viernes se estrenó en AppleTV la serie documental 'The me you can't see' ('El yo que no puedes ver') producida por el príncipe Harry y por Oprah Winfrey. Se trata de un proyecto que pretende desestigmatizar los problemas de salud mental en el que ambos han decidido abrirse de par en par. La popular periodista confesó que fue violada en varias ocasiones por diferentes miembros de su familia. Unas crudas declaraciones en las que afirma: «A los 9, a los 10 y a los 11 años, mi primo de 19 años me violó. No sabía qué era una violación». Asegura que «ciertamente, no estaba al tanto de la palabra. No tenía ni idea de qué era el sexo, no tenía ni idea de dónde venían los bebés, ni siquiera sabía lo que me estaba pasando» y termina: «Y guardé el secreto». Unas agresiones sexuales que se alargaron durante tres años y que le llevaron a aceptar que «una niña no está segura en un mundo lleno de hombres».

Aunque la comunicadora ya había dado algunas pinceladas sobre su biografía, nunca hasta ahora lo había hecho con tanto detalle. Esas violaciones no fueron las únicas ya que a partir de los 14 años también lo hicieron su tío y más miembros de su familia. La pequeña Oprah, que no tenía capacidad para entender lo que le estaba pasando y las consecuencias físicas y emocionales que aquello tendría sobre ella, se quedó embarazada de un bebé que murió a las dos semanas.

A esto se suman otros episodios como el maltrato por parte de su abuela, que fue quien la crió, o el abandono de su madre que marchó al norte a trabajar. Winfrey fue enviada con su madre y en su reencuentro la hicieron dormir fuera de la casa donde ella vivía y fue humillada sin que su progenitora hiciera nada por defenderla. «Mi abuela era muy dura, como muchos padres negros durante esa época, la idea de abrazar y amar a tu hijo o incluso permitir que el niño se sintiera apreciado no era parte de su vida», recordó. Sobre la experiencia con su madre, Vernita Lee, explica que fue entonces cuando supo que «estaba sola».

El pasado seis de mayo la periodista publicaba una foto de ella misma siendo niña bajo la que escribía: «Podría llorar pensando en si esta niña supiera que un día todo lo que le pasó y su curación ayudaría a otros a encontrar su propio camino. Lo que sé con certeza es que todo lo que te ha pasado también estaba pasando por ti».

«La más poderosa del país»

A pesar de estas terribles experiencias, Winfrey se convirtió en una presentadora todopoderosa. Pasó de la pobreza más absoluta y de ir al colegio vestida con tela de un saco de patatas a ser, entre 2004 y 2006, la única persona negra milmillonaria convirtiéndose en la persona mejor pagada de la televisión.

Su figura encarna los valores del sueño americano y la capacidad de lograr lo que uno se propone con trabajo y sabiendo aprovechar las oportunidades que se presentan. Barack Obama dijo de ella que era la «mujer más poderosa del país» y, no en vano, es la única persona que ha aparecido en la lista de los más influyentes de 'Time' una decena de veces.

Las mejores palabras las recibieron sus profesores de quienes aseguró: «Fueron mis maestros los que me salvaron», y añadió: «Durante tantos años en mi vida, ese es el único lugar en el que realmente me sentí amada». «Porque la conexión con cualquiera que se preocupe por ti marca una gran diferencia. Para mí fueron mis maestros».

A sus revelaciones se suman las del propio Harry, que explica cómo se refugió en las drogas y el alcohol para mitigar el dolor por la muerte de su madre. También Lady Gaga sorprendió con la confesión de que había sido violada por un productor a los 19 años, lo que le causó un brote psicótico y quedó embarazada. La cantante afirma que tardó mucho en descubrir que no había hecho nada malo para ser violada.