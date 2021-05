Mensajes de amor para madres magníficas

La iniciativa de Heraldo.es de publicar las felicitaciones de los lectores a sus madres ha sido todo un éxito. Han llegado mensajes de todo tipo para rendir homenaje a las protagonistas de este primer domingo de mayo, todas ellas magníficas. Desde cariñosas felicitaciones tanto para la madre e incluso para la suegra, acompañadas con una foto de ellas juntas, hasta originales poemas en forma de acróstico, y también emotivos recuerdos a quienes se han ido en medio de esta pandemia. Hijos de todas las edades, algunos a miles de kilómetros del hogar que les vio nacer, han querido hacer pública su demostración de amor en este Día de la Madre, como se puede comprobar a continuación:

"Madre no hay más que una y tú eres la mía. La mejor madre del mundo. ¡¡¡Te quiero!!!"

"Feliz Día de la Madre, mamá. Te fuiste durante esta maldita y cruel pandemia y sólo 5 personas pudieron despedirse de ti. Seguro que estás cerca de nosotros (aunque no podamos verte), así que las cientos de personas que se acuerdan de ti hoy, te envían un millón de abrazos y besos para decirte que no sólo eras y eres la mejor madre, sino también la mejor esposa, abuela, hermana, prima y tía del mundo. Te llevamos con nosotros en cada viaje, cada comida, cada paseo, cada película que vemos... Te queremos y te esperamos siempre. Tu familia".

"Te queremos mucho mamá, no nos faltes nunca, eres imprescindible". José M. Cancelo.

"Felicidades mamá, ¡¡¡te quiero!!!". Iván Fernández.

"Feliz día de la madre mamá, gracias por todo lo que haces día a día por nosotros que nos cuidas y nos ayudas para cumplir todos nuestros deseos y metas y que seamos como somos, este año ha sido difícil para todos pero hemos salido adelante como hemos podido con tu ayuda y queríamos felicitarte este año de otra manera para que todo el mundo supiera lo orgullosa que estamos por tenerte como madre".

"Feliz día de la madre, por ser la mejor madre y abuela del mundo".

"Felicidades mamá , te quiero mucho , eres lo mejor de mí".

"Jamás podré expresar con palabras lo que significas para mí, te quiero mamá".

Felicitación a mi madre y a mi suegra

Una foto muy especial de mi suegra Mari Carmen y mi madre, Jenny Pardo. Dos mujeres muy importantes en mi vida. A mi madre que la amo con todo mi ser y que estoy agradecida de todo lo que me ha enseñado con su buen carácter y humor y por su amor incondicional. Y a mi suegra, por ser tan buena, especial y por tanto amor. Feliz día de las Madres. De una boricua en Zaragoza. Gracias. Judith Muñiz Pardo

"Las madres toman las manos de sus hijos por un tiempo, pero sus corazones para siempre". Cristian Espés.

"¡¡Feliz día de la Madre!! ¡Eres la mejor madre y abuela del mundo, siempre has sido y serás el Pilar de nuestra familia! Porque siempre estás ahí, cuidándonos y ayudándonos en todo. ¡Te queremos Mamá!". De tus hijas Ruth y Laura, y tus nietos Lucía y Lorién.

"¡Felicidades mamá! Gracias por ser como eres, por estar siempre incondicionalmente y por enseñarnos a vivir la vida como queremos vivirla. Te queremos mucho". María, Javier, Patricia y Elena.

"¡¡Muchas felicidades!! Tenemos la mejor madre que se pueda tener, y Luis tiene a la mejor abuela. Gracias por todo". De parte de tus hijos Sara y Jorge y de tu nieto Luis.

Querida María O. (mamá):

Te quiero porque eres paciencia, dulzura, fuerza y carisma...porque eres buena e inteligente. Porque cuidas de que todos estemos bien, incluso si tú no lo estás.

Porque en todo momento eres "la mamá de tus hijos" y la "yaya de tus nietos".

Porque quieres que TU PIÑA esté ahí, SIEMPRE.

Porque te mereces todo lo mejor. Gracias.

Un beso, MAMÁ.

APG



"Es la luz en la oscuridad,

Es la brújula en la adversidad,

Es la salud en la enfermedad.

Se llama Nieves, y es mi madre".

Javier García

"Mamá felicidades, somos Nico y Olivia, te queremos felicitar porque eres la mamá más valiente del mundo por este año tan malo que has pasado, pero que los que vienen van a ser geniales y nosotros a tu lado. TE QUEREMOS MAMÁ, MILLONES DE BESOS".

Mi mamá lee las noticias del Heraldo digital todas las mañanas, con muchas ganas.

A mi lado, me comenta las novedades del día,

De verdad, escucharte es una maravilla.

Recuerda siempre que te aprecio, y que tenerte no tiene precio.

Eres lo mejor del mundo entero, por eso quiero que se enteren todos de que te quiero.

¡Felicidades mamá!

Firmado: M.A.B.L.



"Mamá, se lo mucho que me quieres. Eres inteligente, graciosa, amable, cariñosa, generosa ... me atiendes, me ayudas y no te cambiaría por nada en el mundo entero. Cuando estoy contigo me das caricias y me das besos en las mejillas, me abrazas con tus manos tan suaves que me duermo en tu almohada". Tu hija Sabina.

“Como menos es más y madre no hay más que una…lo único que puedo decirte es que a mi me ha tocado la mejor del universo. TE QUIERO MUCHISIMO”.

De MBB para MJBB.



"Maestras, enfermeras, psicólogas, amigas, cocineras, organizadoras de eventos, costureras, magas, cuentacuentos, felicidades a mis SUPERMADRES preferidas, Ana y Bea".

"Felicidades mamá".

"Felicidades mamá y gracias por protegerme siempre". Saúl

"Arancha, para la mejor madre, yaya, etc, sin ti no seríamos todos igual. Muchos besos, incluso de los que faltan".

Mujer, compañera, madre...esas tres palabras que para nosotros empiezan y acaban en ti.

Mujer fuerte, valiente, de buen corazón

Compañera fiel, apoyo incondicional, abrigo en los días grises y compañera inigualable en nuestro camino de vida.

Y sobre todo MADRE. Con todo lo que implica esa palabra, ese vínculo tan especial y único que tienes con nuestro hijo, Nicolás.

Ese hilo invisible de amor puro y conexión con tu hijo que a veces me quedo mirando desde lejos, que me da envidia sana, y sonrío... Sonrío porque formo parte de todo esto, de algo tan mágico como está siendo enseñar a nuestro hijo y que éste sepa que siempre va a tener a sus PADRES a su lado.

Gracias, Ana MEJÍA, por habernos dado este regalo tan grande que se llama NICOLÁS.

Siempre juntos.

Te quieren: Nicolás y Luis Rivas.



"Te queremos mil millones mamá, es imposible admirar a alguien más". Jorge y María.

"Una madre es el agua para el sediento, el aire para la tormenta, el sol para la tierra... es la vida para un hijo, es el amor incondicional que nada espera". Vanessa.

En moto con mamá.

"Mamá, ya sé que hablamos por teléfono todos los días. Tú me cuentas lo qué has hecho por la mañana, si habéis ido a la primitiva o a la farmacia, qué vais a comer, lo contentos que estáis de que os llegue el Heraldo a casa todos los días. Me dices que se te olvidan muchas cosas, que si será por los años. Nos reímos. Yo te cuento cómo está el tiempo por aquí, si he salido a pasear al chucho, qué voy a hacer por la tarde. Te digo que me he ido a comprar sin el monedero y soy mucho más joven que tú. Nos reímos de nuevo. Los 1.600 kilómetros que nos separan no dan para más y eso que yo intento ir a verte cuando puedo, algo que la pandemia ha dificultado mucho este último año. Así que hoy, en vez de llamarte a primera hora, espero puedas leer esta pequeña nota que te escribo desde Italia cuando ojees el Heraldo. Si además incluyen la foto que adjunto, espero que te haga sonreír y recordarte, por un momento, lo mucho que te quiero. Feliz Día de la Madre".

"Arancha, si las mamás fueran flores, tú serías la más hermosa de las rosas".

"Marta, gracias por ser mi Luz, cálida y brillante. Te queremos Mamá, Marco, Bruno y Ada".

"MAMÁ, una de las primeras palabras que empecé a balbucear.

MAMÁ, la persona que me dio la vida y una de las mas importantes.

MAMÁ, la que está para lo bueno y lo menos bueno.

El amor de una madre es el que se siente desde lo más profundo del corazón,

que nada ni nadie puede romper.

Tal día como hoy hace 39 años tú te estrenabas como madre y yo como hija.

Por eso quiero desearte, hoy y siempre, FELIZ DIA DE LA MADRE".

Noelia H.R.

"Hola mamá, soy Ruth tu hija.

Vengo a escribir y desearte feliz día de la madre, pero también para darte las gracias por todo lo que has hecho por mí durante estos 12 años y lo que sé que harás algún día por mí.

Sé que algunas veces puedo llegar a ser insoportable y po reso te pido perdón y gracias por aguantarme y confiar en mí, también por estar ahí cuando lo necesitaba y por haber reído, llorado, sufrido pero siempre hemos salido de los momentos difíciles y de los fáciles. Y de eso estoy tan orgullosa y sobre todo quiero que esto quede escrito para que nunca se te olvide que soy tu hija y tú eres mi madre.

Gracias mamá, de verdad te quiero. Siempre vas a estar en mi corazón. Tu hija con muuuuuuucho cariño,

Ruth

"47 años de esta foto, te quiero mucho mamá, gracias por todo. ¡Feliz día de la madre!".

Para felicitar a mi madre Francisca López Peiró:

"¡Felicidades Mamá! Siempre has sido un ejemplo para mí y en estos días tan duros todavía lo eres más. Gracias por ser tú y hacerme ser yo. Besos de tu hijo Rubén".

Gracias por ayudarme en todos mis problemas, cuando seas mayor me tocará a mí cuidarte y espero hacerlo igual de bien que tú.

Te quiero mucho.

De Malena



"Mamá: una palabra de cuatro letras y con acento. Palabra sencilla, pero que significa mucho. Ahora hemos vivido los primeros mamá con hijos y sobrinos, pero no tenemos ni idea de nuestros primeros mamá hacia ti. Hoy queremos que todo Aragón sepa que nos ha tocado la mejor madre de todas. Para los demás eres Fina; para nosotras, mamá. ¡FELIZ DÍA DE LA MADRE! Una mujer rebelde para su tiempo y que nos ha apoyado y animado en nuestras decisiones, proyectos y aventuras. Aquí la abuela habrá tenido algo que ver también =). Hay cosas que tú no pudiste hacer en su momento, pero que gracias a ti nosotras sí hemos podido. ¡Y encima hasta el final! No hay mejor herencia que todo lo que nos has enseñado, bueno sí... lo de la casa, ya lo sabemos.... =) Feliz día, mamá, hoy y todos los demás. Tus hijas".

Lady, eres el mejor regalo de Dios para nuestras vidas, te deseamos que pases un hermoso día, con nuestra "ayuda", claro. Besos.

Dios no podía estar en todas partes y por eso creó a las Madres. Gracias por darnos a mi hermana y a mí ¡¡LA MEJOR!! Te queremos muchísimo. Con cariño de tus hijas Pilar y Cristina para nuestra madre Sole.

Las madres toman las manos de sus hijos por un tiempo, pero sus corazones para siempre.

¡Muchas felicidades mami!

Aprovecha este día para descansar que te lo mereces después de estar 18 años aguantándonos.

Superbesos para una supermamá de parte de:

Javier - Carlos - Marta



De todas las cosas que me has dado, la mejor es poder parecerme a ti. Te quiero muchísimo Mariquituli. ¡Feliz día de la madre!