Amor y sexo en tiempos de pandemia

La pandemia del Covid-19 ha afectado a las relaciones sexuales y al nivel de satisfacción sexual, tanto en parejas estables como en relaciones esporádicas. "En Psicólogos Sexólogos Zaragoza han aumentado el número de parejas que han acudido a consulta durante esta época de pandemia bien para realizar una terapia de pareja o una terapia sexual, o ambas", explica la psicóloga Eva María González. "Entre los problemas que más he visto este año se encuentran las dudas de seguir o no con la relación de pareja, aumento de consumo de pornografía en un miembro de la pareja, infidelidad en pareja, problemas de erección y problemas de deseo sexual". añade.

Sin embargo, la especialista indica que se pueden encontrar muchas diferencias individuales y entre parejas a la hora de relacionarse afectiva y sexualmente durante una época de aislamiento social, restricciones e incertidumbre.

Relaciones sexuales en parejas estables durante la pandemia

Entre las relaciones de pareja de larga duración, podemos encontrar algunas parejas que han dispuesto de más tiempo para estar en casa, tanto durante el confinamiento como posteriormente si han seguido realizando teletrabajo desde su hogar; lo que les ha permitido disponer de una mayor intimidad en la pareja y una mejora de las muestras de afecto y relaciones sexuales, afianzando por tanto la propia relación de pareja gracias a la pandemia.

Así hay parejas que relatan que aprovecharon el aburrimiento del confinamiento para salir de la monotonía sexual incorporando juguetes sexuales a sus relaciones sexuales, realizar prácticas de sploshing (uso de alimentos en el cuerpo de la pareja como nata, fresas, chocolate...) y juegos BDSM (a raíz de su auge en novelas eróticas como Cincuenta sombras de Grey).

Otras parejas que conviven juntas han experimentado mayores niveles de estrés durante la pandemia al combinar responsabilidades y obligaciones (ejemplo: teletrabajo, casa, hijos) excluyendo el contacto social y permaneciendo 24 horas en el mismo espacio, lo que les ha llevado a un clima afectivo negativo en la pareja y en la reducción del deseo sexual.

Entre los problemas sexuales más consultados debido a la pandemia se encuentran la disminución del deseo sexual en ambos sexos y en el hombre problemas de disfunción eréctil.

Relaciones sexuales en parejas que no vivían juntas

Algunas parejas que vivían separadas durante el confinamiento y ante la imposibilidad de verse han tenido más discusiones y malentendidos, sobre todo cuando la comunicación que ha prevalecido ha sido a través de whatsapp, lo que ha provocado el aumento de conflictos y errores en pareja desembocando a veces en la ruptura de la relación.

Otras parejas que no vivían juntas han mantenido una intimidad creando formas alternativas de contacto como compartir una cena juntos o ver una serie a través de videollamadas, y manteniendo relaciones sexuales por teléfono, videollamada y realizando sexting (intercambio de mensajes y/o fotos o vídeo de contenido erótico).

Relaciones sexuales en solteros durante la pandemia

Entre las personas que no tienen una relación de pareja existen también muchas diferencias individuales a la hora de conocer a otra persona y mantener un encuentro sexual.

Algunas personas han experimentado ansiedad ante el coronavirus y miedo a conocer a otras personas, evitando el contacto físico por temor a contagiarse. Otras, debido al aislamiento social del confinamiento y a las restricciones marcadas por la pandemia han mostrado más interés por conocer a otras personas, bien a través de redes sociales o de aplicaciones.

En cualquier caso, durante la pandemia ha habido un aumento considerable del uso de app para ligar, tanto por personas sin pareja como en relaciones de pareja abiertas. Asimismo, en esta época han aumentado el consumo de pornografía a través de internet y la venta de juguetes eróticos.

Relaciones sexuales y covid-19.

En principio, no se ha demostrado que haya contagio del Covid-19 a través del sexo vaginal y/o anal pero sí a través de la saliva y la respiración, por lo que se podría transmitir al besar y realizar prácticas de sexo oral-anal sin usar barreras bucales de látex o poliuretano o preservativo. Por lo que como prácticas sexuales seguras ante el Covid-19 se consideran el sexting, la masturbación personal y el visionado de vídeos eróticos.

Entre esas medidas estrictas de no contacto social y ausencia de relaciones sexuales o no mantener ningún tipo de precaución, se encuentra el reducir al máximo las relaciones sexuales con personas no convivientes y que el espacio para tener un encuentro sexual sea amplio y este ventilado. Por ello, hay personas que prefieren tener "una pareja en la pandemia" con la que mantener relaciones sexuales.

Las recomendaciones estrictas ante el Covid-19 pueden producir miedo y ansiedad por lo que a nivel práctico se debe aplicar la responsabilidad, disfrutando de la sexualidad limitando las relaciones sexuales a una persona habitual (ya que a más parejas, más riesgo de contagio).

