Ana Pastor revela que padece artrosis tras un comentario sobre sus dedos en una fotografía que compartió desde Zaragoza

El desafortunado comentario de un 'hater' en 'Twitter' ha sacado a la luz la enfermedad que Ana Pastor padece desde hace años. Ha sido la propia presentadora de LaSexta quien lo ha contado a través de un tuit, en respuesta a un comentario que esta persona había escrito sobre una foto que compartió el pasado 26 de marzo, durante su paso por la capital aragonesa.

"No puedo dejar de mirar su dedo", escribió esta persona, a lo que la presentadora de 'LaSexta' respondió explicando que la forma de este se debía a la artrosis que padece desde hace un tiempo.

"Tengo artrosis. Desde hace unos años", respondió la presentadora en un hilo que le ha generado también numerosos mensajes de apoyo por parte de otros seguidores.

Pastor, que se encuentra en Zaragoza grabando uno de los capítulos del programa '¿Dónde estabas entonces?', subió una foto a su cuenta de Twitter en la que aparece durante un descanso comiéndose un bocadillo de lomo en los alrededores de la estación Delicias de Zaragoza.

Tras la confesión de la periodista, numerosos seguidores de Ana Pastor le han enviado también su apoyo al hilo de esta publicación, que suma cientos de comentarios.

"Yo no soporto a esta señora pero ese comentario es vomitivo, mucha gente sufre artrosis es doloroso y no es nada de lo que avergonzarse... No está bien reírse de las enfermedades, aunque la otra persona no te genere simpatía...", comenta Roberto Heras.

Otros usuarios, con marcado acento aragonés, le restan importancia a este comentario y desvían la atención, en tono de humor, a otra cuestión que para muchos puede pasar desapaercibida, como es el hecho de que la presentadora prefiera comerse el bocadillo en el exterior. "Haces bien en comerlo fuera, hace más frío dentro que fuera", le responde otro seguidor.