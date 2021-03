La emotiva despedida de los hermanos Casas de su gran amigo Alex Casademunt

La trágica pérdida de Álex Casademunt, fallecido en accidente de tráfico, ha causado conmoción entre sus familiares y amigos. Muchos de ellos, como sus compañeros de la primera edición de Operación Triunfo, pudieron acudir el pasado viernes al tanatorio de Mataró para darle su último adiós. Otros, sin embargo, no pudieron trasladarse hasta la población catalana, por lo que le han rendido homenaje a través de las redes sociales. Es el caso de los hermanos Casas, quien eran muy amigos del músico y presentador. "Nunca olvidaré tu sonrisa. Te llevaré en mi corazón siempre. Te quiero Álex", han sido las palabras elegidas por el actor Mario Casas para hacer pública en las redes sociales la despedida de su amigo. Las acompaña de algunas imágenes de su álbum que muestran la buena relación que mantenían ambos. "Ninjas para siempre", ha publicado.

Sheila Casas, hermana de Mario y también buena amiga de Alexa Casademunt, también ha publicado en Instagram una divertida foto con el malogrado músico y presentador que ha acompañado con unas palabras: "Había muchas para elegir, pero creo que esta foto nos caracterizaba mucho. Esa locura en común, todas esas historias vividas, risas... a lo largo de esos años de amistad. A veces más unidos, otras no tanto, pero siempre sabíamos que nos seguía yendo todo bien!!!". La joven, licenciada en Derecho y estudiante de Psicología, añade: "Qué injusta es la vida, que a pesar de que somos conscientes de que algo así pueda suceder, nunca te lo esperas. Que decida llevarse a alguien tan joven que aún le quedaba tanto por vivir. Allá donde estés, sé que seguirás con esa energía, locura y luz que tanto te caracterizaba. Hoy es tu despedida y te mandamos de parte de toda la familia, que sabías que te adoraban, pero sobre todo yo, nuestro mayor cariño. Y siempre me quedaré con tus “Ay mi Shei”, como siempre me decías!!!".

También Óscar y Christian Casas compartieron sus recuerdos más especiales junto a Alex Casademunt.