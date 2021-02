Consulta el horóscopo de hoy: sábado, 27 de febrero de 2021

Esta es la predicción del horóscopo del sábado 27 de febrero de 2021 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

La excitabilidad que hoy demostrarás será fuente de algunos conflictos. Por un lado serás centro de admiración, otros te criticarán con fuerza. Mantenerte en un segundo plano lo mejor.

TAURO

No temas por tus asuntos económicos que bastante protegidos están. Las relaciones íntimas se verán aumentadas ya que tus deseos sexuales no tendrán límites en este día, estás que no paras.

GÉMINIS

Habrá variaciones en tus sentimientos y tu peor enemigo será la distracción. Hay facilidad para que pierdas documentos o papeles importantes. El azar y 1a suerte te acompañarán hoy, aprovecha.

CÁNCER

Te costará bastante el concentrarte en tu 1abor, ello no quitará para nada los suculentos beneficios que podrás obtener de tus actividades profesionales. Hoy el azar y fortuna de tu lado.

LEO

Cierto nerviosismo el cual acusarás durante toda la jornada te hará perder una buena oportunidad en tu trabajo. No lleves tus nervios al hogar. Tranquilo. Cuida un poco tu dieta alimenticia y sueño.

VIRGO

Buen momento para afianzar tu carrera o tu labor profesional. Hoy tendrás a jefes y superiores de tu parte que acompañarán tus ideas y apoyarán tus proyectos. Aprovecha todo, es tu día de éxito.

LIBRA

Todo lo que quieras relanzar a proponer a nivel de trabajo inversión material potencia lo hoy con todas las ganas y esperanzas. Tendrá las ayudas necesarias. Los viajes serán muy rentables.

ESCORPIO

Son muy posibles tus enfrentamientos con personas superiores o familiares que no estarán de acuerdo con tus planes y ello atrasará tu actividad laboral. Noche muy ardiente y erótica.

SAGITARIO

Te proyectarás a un alto nivel sea en trabajo o en tu medio social. Aprovecha no te quedes corto en tus exigencias y plantéalo todo fríamente. Los astros están de tu lado, hoy tu eliges.

CAPRICORNIO

Jornada bastante fatigosa en lo que corresponde a trabajo y relación con la gente. Todos te parecerán unos pesados pero al final hallarás sutiles compensaciones. Relájate y goza en todo.

ACUARIO

La jornada laboral transcurrirá con normalidad el ambiente que se encontrará alterado será el social debido a comentarios tuyos de poca claridad, cuidado. Buen momento para detalles con tu amor.

PISCIS

Podrás llevar a buen término todos tus proyectos si permites un amplio margen de acción a tus colaboradores directos. Tranquilo, tu mérito seguirá brillando. En el amor paciencia, todo llega.