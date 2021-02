Esther Toro, fundadora de Emanada: "Nuestra nómina es la satisfacción de que los animales encuentren un hogar"

Además del Centro de Protección Animal, en Zaragoza, como en muchos otros municipios, actúan diversas protectoras mantenidas íntegramente por voluntarios que se reparten la desinteresada labor de velar por el bienestar y la dignidad de los animales de la zona. En 2019, estas agrupaciones recogieron más de 300.000 perros y gatos en toda España.

Emanada es una de ellas y, aunque nació en 2019, su fundadora, Esther Toro, lleva mucho más tiempo en la lucha contra el abandono y el maltrato animal. "Después de 10 años dedicándole tiempo, consideré que era un buen momento personal para emprender en ello. Hacerlo como asociación supuso tener las herramientas necesarias para ser un poquito más autónoma, porque rescatar por libre no te da la misma visibilidad o apoyo", explica esta joven de 28 años, que en casa tiene a siete peludos: cuatro perros y tres gatos, y está a punto de dar la bienvenida a la familia a otro miembro, su propio bebé.

Con ella, su compañera Jennifer García y otra veintena de personas sacan adelante las labores que exige una agrupación como la suya: "Desde gestión de redes sociales, que ahora mismo son la única forma de dar visibilidad a nuestra labor porque las actividades están suspendidas, la búsqueda de comercios solidarios, que nos dejan poner nuestro 'merchandising' o una hucha para sufragar nuestros gastos, la gestión de veterinarios, para que cada animal esté al día, la gestión de casas de acogida y sus entrevistas, las acogidas, los rescates, ir a la perrera... Es muchísimo, muchísimo trabajo, me lleva más de 10 horas al día", explica Toro.

Todo ello, por amor a los animales. O, como ella misma dice, "por los finales felices", que se dan cuando los animales encuentran a su familia definitiva. "Hacemos seguimiento y lo más gratificante es preguntar a los dos años cómo están, y ver que la perrita es feliz, que los miedos con los que llegó ya no están y que la familia la quiere", señala, y añade, "nuestra nómina es la satisfacción de ver que han encontrado un hogar".

La fundadora de Emanada también indica que, por su experiencia, en el reino animal, hay quienes sufren más que otros el abandono. "En los últimos cinco o seis meses, las mamás preñadas o los ancianos han sido los más necesitados. Como Paca, Roki, Pitusín o Bimba que fueron abandonados con 10 años los dos primeros y 15 y 17 respectivamente los segundos", explica la joven.

Aunque también hay otros que no responden a estas dos categorías que siguen esperando un hogar definitivo. Es el caso de Lukas, de cuatro años, que llegó a la perrera con su madre, pero ella fue adoptada y él se quedó en el chenil.

Lukas, el más veterano de Emanada, sigue buscando adopción. E.T.

"Lukas es el perro que más tiempo lleva en la protectora", explica Toro, que considera que "lo más duro de esta labor es el choque de realidad que se vive al ver lo vulnerables y desamparados que están los animales. Si no existieran las protectoras no sé qué sería de ellos.". En su opinión, "hay gente que no tiene conciencia de que son seres vivos, que sienten, que sufren y que tienen unas necesidades".

Para ella, la clave para que esta situación cambie pasa por la educación. "En los colegios, desde las instituciones y también desde casa: es necesario que se eduque en empatía, en respeto, en que todos tenemos derecho a una vida digna, en que los animales son miembros de nuestra familia y que compartimos con ellos el planeta y hay que cuidarlos igual que cuidamos a nuestros iguales". En este aspecto, echa en falta cierto compromiso desde las instituciones, a quienes pediría más campañas de concienciación a la ciudadanóa o invertir un mayor presupuesto en el bienestar animal.

