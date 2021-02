Siete minutos de terror en Marte: la NASA retransmite en directo el complejo aterrizaje de la misión 'Perseverance'

"Ya no me quedan uñas", bromea el ingeniero José Antonio Rodríguez Manfredi. "Lo de contener los nervios lo llevo fatal", coincide su compañero Jorge Pla-García, investigador en ciencias planetarias. No pueden ocultar la ilusión y los nervios horas antes de asistir, en el Centro de Astrobiología (CAB, INTA-CSIC) de Madrid, a la llegada a Marte de 'Perseverance'. La tercera misión en alcanzar este año el planeta rojo, tras la Hope emiratí y la Tianwen-1 china, tratará esta noche de aterrizar en el mundo vecino, algo que solo se ha logrado en la mitad de los intentos.

La NASA lo retransmite en directo desde las 20.30

Después de 203 días de viaje, en los que ha recorrido 471 millones de kilómetros, la hora prevista para el aterrizaje de la misión Mars 2020 son las 21.43, aunque no lo sabremos en la Tierra hasta las 21.55, por el tiempo que tarda en llegar la señal de radio, 11 minutos y 22 segundos. Si el todoterreno 'Perseverance' se posa suavemente en el cráter Jezero, estaremos ante un nuevo éxito de la NASA y también de la ciencia española. Uno de sus siete instrumentos, la estación medioambiental MEDA, es fruto del trabajo de un equipo de casi 500 técnicos y científicos liderado por Rodríguez Manfredi, y en dos más hay aportaciones importantes de la industria española.

Perseverance llega a Marte Agencias

Paracaídas y grúa volante

Todo empezará a las 21.38 horas en la península -11 minutos y 22 segundos menos en Marte-, cuando 'Perseverance' se separe de la etapa de crucero que lo ha llevado hasta el planeta rojo. Diez minutos después, entrará en la atmósfera marciana a unos 20.000 kilómetros por hora y comenzarán los 7 minutos de terror. "Son exactamente 6 minutos y 48 segundos", puntualiza Pla-García. Es el tiempo que pasa desde que se interrumpe la comunicación por radio por entrar en la atmósfera hasta que la nave llama a casa desde el suelo.

A las 21.49 horas y protegido por su escudo térmico, el todoterreno soportará temperaturas de 1.500º C. "La atmósfera marciana, unas cien veces más tenue que la terrestre, frenará su descenso, pero no puede hacer todo el trabajo", explica el investigador. A 10 kilómetros de altura, cuando a las 21.52 horas caiga a 'solo' 1.500 kilómetros por hora, abrirá su paracaídas y se desprenderá del escudo térmico. "El paracaídas es descomunal. El más grande de la historia de la exploración espacial. Mide 21 metros de diámetro y pesa 45 kilos", indica Pla-García.

El paracaídas frenará su velocidad hasta los 300 kilómetros por hora y, mientras tanto, el radar y el sistema de inteligencia artificial de la nave explorarán el terreno para elegir un lugar seguro para el aterrizaje. A unos 2 kilómetros del suelo, el paracaídas saldrá volando y se encenderán los retrocohetes para el frenazo final. Cuando la nave se encuentre a menos de 20 metros de altura, entrará en funcionamiento la grúa volante, que depositará suavemente el todoterreno en el suelo colgando de unos cables. A las 21.55 horas, el Complejo de Comunicaciones de Espacio Profundo de Robledo de Chavela, gestionado por la NASA y el INTA, recibirá el saludo de 'Perseverance' desde Marte.

"Tendremos la primera imagen pocos minutos después", asegura Rodríguez Manfredi. Será la prueba de que todo ha salido bien. Habrá que esperar horas o días a que lleguen las imágenes de alta resolución tomadas por las cámaras de la nave y los sonidos captados por sus micrófonos durante el descenso. Más tarde aún, el minihelicóptero 'Ingenuity' volará por el planeta rojo y nos ofrecerá vistas aéreas únicas.

Una vez que la misión haya tocado tierra, los científicos tendrán ante sí unas semanas de intensísimo trabajo. "Los primeros meses son horribles porque hay que trabajar en horario marciano. Es una locura", dice Pla-García respecto a unos turnos cambiantes de un día a otro. Y es que un día marciano -llamado sol- dura 24 horas, 39 minutos y 35 segundos; y un año marciano, 687 días terrestres o 669 soles. La NASA ha invertido 2.400 millones de dólares en la construcción y puesta en Marte de 'Perseverance' e 'Ingenuity', y otros 300 millones en la misión principal, que se prolongará un año marciano.

Hace unos 3.500 millones de años, poco después de surgir la vida en la Tierra, el cráter Jezero, de unos 45 kilómetros de diámetro, acogió un lago en el que desembocaba un río. Por eso, la NASA lo ha elegido para buscar rastros de vida antigua en Marte. Además de explorarlo con esa intención, 'Perseverance', el quinto todoterreno marciano desde 1997, recogerá muestras de rocas y arena que una futura misión, todavía solo existente sobre el papel, traerá a la Tierra para su análisis.

Tres estaciones meteorológicas españolas

Con 'Perseverance' llegará al planeta la tercera estación meteorológica española. "MEDA es el único instrumento de esta misión que participa en el programa de exploración humana", destaca Rodríguez Manfredi, investigador principal de la estación. Después de haber puesto otros dos observatorios ambientales en el planeta -REMS en 'Curiosity' y TWINS en 'InSight'-, este ingeniero y astrobiólogo trabaja en la futura generación de estos instrumentos. Su objetivo es que nuestro país siga liderando un aspecto clave de la exploración marciana. Elegido entre 58 propuestas, MEDA estudiará el comportamiento del polvo en Marte, algo "esencial" de cara a la llegada de los primeros humanos. Es tan fino que se mete por todos lados, provoca grandes tormentas, y puede dificultar los aterrizajes y las misiones sobre el terreno.