La viróloga Margarita del Val: "No todos los pacientes con cáncer son prioritarios para vacunar"

La viróloga Margarita del Val ha considerado este lunes que los pacientes con cáncer y un sistema inmunológico debilitado por un tratamiento concreto "están entre los grupos que más necesitan las vacunas frente a la covid-19", por lo que se les debería dar prioridad.

Del Val, que ha participado en el XXIII simposio 'Revisiones de Cáncer', que del 8 al 12 de febrero reunirá a un centenar de expertos para debatir sobre el tratamiento del cáncer en 2021, ha precisado que aquellos pacientes que tuvieron cáncer o que su sistema inmunitario no esté debilitado "no necesitan ninguna priorización".

Para esta científica, "lo ideal" sería recibir la vacuna "tres o cuatro semanas antes de iniciar cualquier tratamiento que vaya a comprometer el sistema inmunitario".

En su opinión, lo recomendable es que los enfermos oncológicos se vacunen cuando el sistema inmunitario va a responder lo mejor posible, es decir, "cuando se haya recuperado la fórmula sanguínea y haya unos niveles normales de linfocitos".

Y ha insistido en que los pacientes oncológicos con el sistema debilitado son de los grupos "que más necesitan estas vacunas, ya que cualquier protección adicional que puedan tener es buena".

Esta científica ha propuesto vacunar "si se sabe que se va a empezar una quimioterapia para que se vayan haciendo anticuerpos, ya que los anticuerpos persisten y serán resistentes".

Respecto a la transmisión, Del Val ha recordado que el que se vacuna es el que está protegido y ha asegurado que la inmunidad colectiva sólo se alcanzará cuando se convierta al inmunizado en persona que no contagia. "Mientras esto no esté claro, la inmunidad colectiva o de rebaño no se podrá calcular", ha añadido.

En la mesa 'Cáncer y Covid', también ha participado el jefe de servicio del Hospital Universitario de Elche (Alicante) y presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, Álvaro Rodríguez-Lescure, que se ha pronunciado en la misma línea y ha considerado que los pacientes con cáncer y un sistema inmunodepresor deben de tener prioridad en la vacunación.

Rodríguez-Lescure también se ha referido al "limbo diagnóstico" que ha sufrido el enfermo oncológico durante la pandemia y al "muro" que se ha enfrentado en el acceso al especialista en medicina familiar y comunitaria.

También ha subrayado el "atasco" en la atención hospitalaria con "consultas cerradas o demoradas" y en toda la cadena que habitualmente "funciona bien" y que se ha paralizado.

Este especialista ha lamentado que durante la pandemia los quirófanos se han convertido en las "camas extra" para mantener intubados a los enfermos de covid y ha denunciado el "secuestro de recursos humanos y diagnósticos" para el enfermo oncológico, fruto de un sistema "colapsado".