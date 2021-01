'¿Pero, qué te pasa?', claves para entender la adolescencia en positivo

¿Qué hace todo el día encerrado en su habitación? ¿Ahora, por qué llora, si hace un momento estaba alegre? ¿Por qué no me cuenta nada? ¿Por qué me habla así?...

Tratar con adolescentes siempre ha sido un desafío. Evoca ideas de rebeldía y enfrentamientos, situaciones de enojo para los jóvenes y de frustración para los padres. Muchas de estas conductas extremas han ido en aumento durante la pandemia, ya que el encontrarse encerrados compartiendo un espacio ha hecho que aumentara considerablemente la tensión familiar. En situaciones de conflicto, que antes se podían calmar si el adolescente salía de casa –aunque fuera dando un portazo–, ahora, había que buscar una alternativa para ‘desactivar la explosión’, y por, lo visto, esas explosiones han estado ocurriendo dentro del hogar, creando situaciones de intimidación y de violencia entre padres e hijos. Datos recientes indican que se ha producido un aumento de agresiones en ambas direcciones.

Explorar el entorno familiar

En su libro '¿Pero, qué te pasa? Diez claves para entender la adolescencia en positivo' (Planeta), la pedagoga Lola Álvarez Romano, desde un enfoque psicoanalítico, nos invita a pensar en los desafíos del periodo adolescente, desde un punto de vista concreto y tal vez novedoso. Enfoca el mundo del adolescente, pero también el de su circunstancia familiar, porque ahí es donde estarán las claves para entender sus conductas. De entrada, su visión es que cualquier síntoma que aparece en un adolescente es una llamada de ayuda. Su conducta preocupante siempre es el resultado de múltiples factores, muchos de los cuales pueden haber pasado desapercibidos a sus padres. Para saber cómo ayudarle y para entender la situación a la que se enfrentan, los padres debemos explorar el entorno familiar en su totalidad, donde encontraremos las respuestas.