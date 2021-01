Comprar regalos de Reyes será difícil en cuatro de cada diez hogares con niños

Cuatro de cada diez hogares españoles con menores a su cargo (39%) van a tener difícil o imposible comprar regalos de Reyes este año, según un estudio de Save The Children que lleva por título 'El impacto de la pandemia en los niños y niñas más vulnerables'. La investigación se inscribe dentro de la campaña 'Familias sin Navidad'.

El estudio, hecho a partir de 2.507 encuestas en toda España realizadas por GAD3, también revela que un 32% de las familias con hijos a cargo soportarán dificultades para comprar ropa de abrigo este invierno.

Todas estas proporciones aumentan en los hogares con menores en situación de pobreza severa. En tales situaciones, serán casi 8 de cada 10 familias con hijos (76%) las que no puedan permitirse comprar regalos y 6 de cada 10 las que sean incapaces de adquirir ropa de abrigo. "Mis hijas ya saben que este año no van a venir los Reyes Magos. Mi vida, desde que comenzó la pandemia, ha ido a peor, no tengo ningún recurso", cuenta a Europa Press Cristina, de 43 años y con tres menores a su cargo.

Igualmente, el informe revela que 170.000 hogares en España han visto suspendido el suministro de agua, luz o gas durante la pandemia. Asimismo, subraya que el 85% de los hogares con menores e ingresos por debajo de 900 euros ha visto caer su nivel de ingresos, frente al 35% de los hogares sin hijos, y un 57% se han visto damnificados por la pérdida de empleo.

«Después de 12 años trabajando como camarera de piso, he perdido el trabajo por la pandemia y no pude seguir pagando el alquiler. Ahora comparto piso con una amiga», cuenta Maricela, de 39 años, que vive en Barcelona con su hija de 6 años.

Por añadidura, de los datos se concluye que dos de cada tres hogares entrevistados que han solicitado el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no están recibiendo la ayuda, motivo por el cual, Save The Children pide "acelerar el despliegue", mejorando la coordinación a todos los niveles administrativos.

Además, propone cambiar el umbral, que ahora mismo está dirigido a una pobreza "muy grave", e igualarlo al de pobreza severa, para que el Ingreso Mínimo Vital llegue a más familias en situación de vulnerabilidad. Ello supondría un coste de 320 millones de euros, según cálculos de la ONG. "Es alcanzable y necesario porque se está dejando a muchos hogares con hijos fuera de esta ayuda. Ahora, no permite el acceso a colectivos de gran vulnerabilidad como familias en situación administrativa irregular que tienen hijos cargo, solicitantes de asilo o jóvenes extutelados", ha avisado la directora de Sensibilización de Save The Children, Catalina Perazzo. A Perazzo también le preocupa la supervivencia de la prestación por hijo a cargo que sería absorbida por el IMV, algo con lo que no está de acuerdo la ONG, que defiende que "no debería desaparecer" porque aunque sean 28 euros, es "un apoyo más".

Acelerador de la pobreza

"La pandemia está actuando como un grandísimo y peligroso acelerador de los problemas crónicos de los hogares con vulnerabilidad", alertó el director general de Save the Children, Andrés Conde.

Por nivel de renta, el análisis muestra que las rentas más bajas son las más perjudicadas por los impactos de la pandemia. Así, entre los hogares por debajo de los 900 euros, el 63% manifiesta haber perdido poder adquisitivo, frente al 23% de los hogares con ingresos superiores a 2.400 euros. Además, de estudio se desprende que tres de cada 10 hogares con ingresos por debajo de los 900 euros ha tenido dificultades, como consecuencia de la pandemia, para comprar carne y pescado.

El impacto de la covid-19 también se refleja en la salud, ya que el 74% de hogares con niños en situación de pobreza severa asegura que su salud emocional ha empeorado y el 59% dice que también ha empeorado su estado de salud física.