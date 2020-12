Los ganadores del VI Concurso de Microrrelatos Solidarios de Ilumináfrica

El pasado viernes, 11 de diciembre, se conoció el nombre de los ganadores del VI Concurso de Microrrelatos Solidarios que entrega la Fundación Ilumináfrica.

En la categoría 'África', Soledad García, por su relato 'La pequeña Ghada', recibirá un lote de productos Conguitos, donado por Conguitos, del Grupo Chocolates Lacasa. 'El árbol del sueño', de Raúl Garcés, premiado en la categoría de 'Cooperación', fue galardonado con una suscripción anual gratuita al periódico HERALDO DE ARAGÓN, donada por el periódico. Por último, María Esteban disfrutará de un fin de semana para dos personas en régimen de pensión completa en el Hotel Balneario Monasterio de Boltaña (Huesca), donado por Ringo Válvulas, por su relato 'Síndrome de Asperger', presentado en la categoría de 'Ceguera y otras discapacidades'.

En el acto estuvieron presentes el Secretario General Técnico departamento de ciudadanía y derechos sociales de la DGA, José Antonio Jiménez; el gerente del Servicio Aragonés de Salud, José María Arnal ;el vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, Antonio Caballero; el presidente de Fundación Ilumináfrica, Enrique Mínguez; el vicepresidente, Enrique González; el secretario, José Antonio Pérez; y representantes de los patrocinadores del certamen: de Conguitos, Grupo Chocolates Lacasa, Ana Belén Moreno ; de Heraldo de Aragón, Jesús Barceló y de Ringo Válvulas, José Antonio Valero.

LOS GANADORES

'La pequeña Ghada'

Se palpó el vientre hinchado. Pronto daría a luz. Las punzadas en las piernas eran insoportables. Apoyó el fusil en la trinchera y se recostó a descansar. La noche le daba una tregua a la guerra y una oportunidad a los soldados. Temblaba solo de pensarlo.

La luna asomó entre los sacos amontonados, ocultando con su luz el cielo de estrellas. Cerró los ojos y comenzó a recitar la tabla del siete. Le resultaba tan aburrida que siempre acababa durmiéndose. Ghada la recordaba bien. Era lo último que había aprendido en la escuela.

'El árbol del sueño'

África es rica en muchas cosas, también en leyendas. A ella, que apenas lleva allí unas semanas, le apasionan sobre todo esas que hablan de árboles, como la del soberbio baobab o la del árbol del tiempo. Y con esos ojos llenos de agradecimiento tras la operación de tracoma, la anciana le explica que existe un árbol cuyas frondosas ramas invitan a un sopor profundo a quienes hasta allí se acercan. Una vez dormidos, sienten como todos sus temores y miedos les acechan cual feroces hienas pero es entonces cuando el árbol de robusto tronco aparece para espantarlos como un elefante protege a sus crías. Y al despertar, les invade una agradable sensación de tranquilidad.

¡Qué historia tan bonita! - exclama la oftalmóloga - ¿Y dónde se encuentra ese árbol?

Entonces, la anciana toma de la mano a la voluntaria y, sin decir nada, la lleva al exterior del hospital donde más pacientes con afecciones oculares descansan bajo un árbol esperando con ilusión ser salvados.

'Síndrome de Asperger'

Soy un niño como tú. Imagino un millón de cosas y nunca me canso de soñar y soñar. Digo siempre lo que pienso, porque soy inocente y cristalino. Río como un bebé si algo me gusta o Me enfado mucho si algo no me sale bien. Entiendo todo igual tú, pero descifrar tus gestos o tus ironías a veces me cuesta un poco. Soy amoroso, fiel, cariñoso y también un poco perfeccionista. Necesito que la gente me entienda y me ayude para poder relacionarme mejor.

Yo tengo síndrome de Asperger.