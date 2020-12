Aragón participa en proyecto europeo de respuesta rápida a crisis sanitaria

El Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA) participa en el proyecto CO-VERSATILE, una iniciativa con la que se pretende dar una respuesta "rápida y adecuada" a la crisis sanitaria y en la que participan 21 instituciones de nueve países europeos a través de un consorcio.

Según informa el Gobierno aragonés, el pasado día 2 de diciembre, Robert Lovas, coordinador del proyecto CO-VERSATILE y director adjunto del Instituto Húngaro de Control y Ciencias de la Computación (SZTAKI), fue el encargado de anunciar el lanzamiento y desvelar los detalles del proyecto.

Iniciado un mes antes, el consorcio unió fuerzas para innovar y desarrollar fórmulas y métodos de producción flexibles y sostenibles, así como de soluciones referidas a la cadena de suministro a fin de abordar rápidamente la demanda europea de equipos y suministros médicos esenciales en momentos de crisis.

Según el doctor Lovas, "la pandemia de covid-19 ha demostrado que los suministros médicos vitales, como el equipo de protección personal para los cuidadores, los pacientes y los ciudadanos, son esenciales para salvar vidas".

"Estamos entusiasmados de liderar el proyecto CO-VERSATILE y aprovechar la experiencia de SZTAKI para ayudar a reutilizar y adaptar las líneas de producción de los fabricantes, brindar una respuesta industrial de 48 horas y abordar los picos repentinos en la demanda de equipos médicos", aseguró en la presentación Lovas, que calificó de "muy positiva" la respuesta de la industria.

Para facilitar la reorientación de las instalaciones de producción, el consorcio desarrollará una plataforma basada en la nube llamada 'Digital Technopole', un mercado comercial que ayudará a las empresas de fabricación con soluciones fácilmente disponibles que incluyen herramientas de software, capacidad de fabricación y servicios de formación.

Durante un período de 24 meses, los miembros del proyecto CO-VERSATILE aprovecharán su experiencia y su red para reutilizar las tecnologías y servicios existentes para elevar la adaptabilidad del sector manufacturero.

Estos servicios y tecnologías se demostrarán en siete entornos de fabricación, incluidas las plantas de producción industrial y un sistema de fabricación automatizado que luego se generalizará para su reproducción.

CO-VERSATILE explorará las sinergias con otros proyectos financiados por la Unión Europeaen el marco del programa "Conocimientos avanzados para la respuesta clínica y de salud pública a la epidemia de 2019-nCoV" de la UE.

El proyecto también cooperará con I4MS, la iniciativa de la UE para digitalizar la industria manufacturera, y con los Digital Innovation Hubs (DIH) en Europa, en el que participan a través de ITAINNOVA el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y la Universidad de Zaragoza.

El proyecto CO-VERSATILE recibe una aportación de más de cinco millones de euros de financiación de Horizon2020, el programa de investigación e innovación de la UE en el marco del compromiso de 1.400 millones de la Comisión con la Respuesta Global al Coronavirus.

El proyecto se centra en la respuesta rápida de la fabricación de suministros y equipos médicos vitales.

El consorcio de 21 miembros incluye al Institute for Computer Science and Control (SZTAKI) como coordinador principal, Clesgo GmbH, Deep Blue, DEMCON, EIT Manufacturing Central, Engineering, Fraunhofer institutes (Fraunhofer Institute for Computer Graphics Research y Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik), HSSMI y a la IE University.

También forman parte innomine Digital Innovation Hub Nonprofit Ltd., Instituto Tecnológico de Aragón ITAINNOVA, Leibniz Universität Hannover, Manufacturing Technology Centre, ML ENGRAVING SRL, OR.P.STAMPI SRL, SKM Aeronautics Ltd., STAM S.r.l., TU Wien, TecnoStatic, University of Applied Science of Southern Switzerland y University of Westminster LBG.